كالتشيو ميركانو: بيانيتش يخفض راتبه للرحيل من برشلونة

أشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية إلى أن البوسني ميراليم بيانيتش لا يمانع الآن خفض راتبه من أجل الرحيل عن برشلونة.

برشلونة وضع بيانيتش ضمن قائمة اللاعبين الذين سيسمح لهم بالرحيل مجانا من أجل خفض سلم الرواتب وتسجيل الصفقات الجديدة وتجديد تعاقد ليونيل ميسي0

ويعاني برشلونة من أزمة في الحد الأقصى لرواتب تعيقه عن تجديد قائده ليونيل ميسي أو قيد الصفقات الجديدة. (طالع التفاصيل)

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بيانيتش بالعودة ليوفنتوس ولكن دون أن يدفع النادي الإيطالي أي ثمن للصفقة (طالع التفاصيل)

بيانيتش لا يمانع تخفيض راتبه والذي يصل إلى 8 مليون يورو من أجل الانتقال ليوفنتوس.

وانتقل بيانيتش لصفوف برشلونة الصيف الماضي في صفقة تبادلية مع يوفنتوس مع أرتور.

بيانيتش شارك مع برشلونة في 30 مباراة خلال الموسم الماضي في جميع المسابقات.