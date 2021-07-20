أولمبياد طوكيو - منافس مصر.. مدرب أستراليا: مستعدون لصدمة العالم

"مستعدون لصدمة العالم" هكذا كانت أبرز تصريحات جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا الأولمبي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأرجنتين في افتتاح مباريات المنتخب الأسترالي في أولمبياد طوكيو 2020.

ويقع منتخب أستراليا في المجموعة الثالثة برفقة كل من مصر، والأرجنتين وإسبانيا.

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي: "أتوقع أن يقوم هؤلاء الفتيان بشيء مميز، هم مستعدون لصدمة العالم وتقديم بعض العروض الرائعة".

واستمر "جئنا لتلك البطولة بتوقعات كبيرة، على مدار العشرين عاما الماضية كان ينظر إلى مجرد الوصول للأولمبياد كنجاح، لكننا هنا لنثبت للعالم ما يمكننا القيام به وما أتوقع أن نفعله".

وتابع "حاليا في أستراليا، العديد من الأستراليين بداخل إغلاق تام بسبب كوفيد 19، ونريد أن نرسم البسمة على وجوههم".

وأضاف "أتوقع أن بعض لاعبينا سيخوضون المباريات كالعاصفة، نحترم الخصوم دائما وننظر لهم ونعرف قوتهم ومستعدين لإظهار نقاط ضعفهم".

وأتم "التركيز الأكبر على أدائنا وتدريباتنا، ونحن على أتم الاستعداد للعب".

ويلتقي منتخب أستراليا مع الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الخميس، وستقام المباراة على ملعب سابورو دوم.

ومن المنتظر أن يتواجه منتخب مصر مع أستراليا في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم 28 يوليو الجاري.