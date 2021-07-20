إيفرتون يعلن التعاقد مع تاونسند

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 19:03

كتب : عبد الرحمن فوزي

تاونسند لاعبا في إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون في بيان رسمي عن التعاقد مع أندروس تاونسند قادما من كريستال بالاس في صفقة انتقال حر.

وأشار البيان إلى أن تاونسند قد وقع مع إيفرتون على عقد لمدة موسمين حتى يونيو 2023.

وقال تاونسند في تصريحات لموقع إيفرتون الرسمي: "الجميع يعرف ما يمثله إيفرتون، نادي ضخم وطموح للغاية ويحاول العودة إلى حيث ينتمي في أوروبا، سأفعل كل ما بوسعي لمساعدة النادي في ذلك".

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وتابع "رافائيل بينيتيث مدرب كبير وذو خبرة كبيرة، يقوم بالكثير من العمل الخططي في ملعب التدريب، والأهم من ذلك أنه رجل عظيم ويتحدث معك دائما، أنا متأكد أنه سيكون ناجحا للغاية".

وسبق لتانوسند التدرب على يد رافائلل بينيتيث من قبل عندما كان لاعبا في صفوف نيوكاسل.

وأعلن إيفرتون تعيين بينيتيث مدربا للفريق بعد رحيل كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لتدريب ريال مدريد.

وشارك تاوسند الموسم الماضي في 36 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفا واحدا وصناعة خمسة أهداف.

إيفرتون تاونسند
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