ميلان يعلن إصابة مديره التنفيذي بسرطان الحلق

أعلن نادي ميلان الإيطالي عبر موقعه الرسمي إصابة إيفان جازيديس المدير التنفيذي للنادي بسرطان الحلق.

وبحسب موقع النادي الإيطالي الرسمي "بناءً على سلسلة واسعة من الاختبارات والفحوصات، يتوقع الأطباء أن يتعافى تماما".

وأرسل جازيديس رسالة إلى مجتمع ميلان قال فيها: "بالطبع، ليس هناك وقت مناسب أبدا لتشخيص السرطان. لكن لدي شكل قابل للشفاء جدا من السرطان وتشخيص إيجابي. لدي خبرة طبية عالمية المستوى، ودعم العديد من الأحباء والجميع في النادي، وأنا واثق بناءً على جميع النصائح التي تفيد بأن السرطان سيتم علاجه بنجاح، مع الشفاء التام".

وأضاف "يوضح تشخيصي أهمية الفحوصات الطبية المنتظمة، حتى لو لم تفعل ذلك. ليس لدي أعراض. ​​أود أن أشجع الجميع على إعطاء الأولوية لصحتهم والتأكد، حتى في الالتزامات اليومية للحياة والعمل، من أنهم يخضعون لفحوصات طبية منتظمة".

وأردف "لدينا فريق قوي، داخل وخارج الملعب ولدي ثقة كاملة في قدرتهم على دفع نادينا للأمام خلال الأسابيع المقبلة".

وأتم "أراكم قريبا ودائما فورزا ميلان".

وتولى جازيديس (56 عاما) منصب المدير التنفيذي بدءا من ديسمبر 2018.

وسبق أن عمل الجنوب إفريقي في منصب المدير التنفيذي لأرسنال الإنجليزي، ومن قبل مناصب في الدوري الأمريكي والمكسيكي وكأس الذهبية.