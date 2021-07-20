إي.إس.بي.إن: بعد إهانة موريتشي.. ساري هدد الحاضرين في تدريب لاتسيو

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 15:35

كتب : FilGoal

ساري

قالت شبكة إي.إس.بي.إن الأمريكية إن ماوريزيو ساري مدرب لاتسيو هدد جمهورا حاضرا لحصة مران فريقه بعد إهانة أشخاص للاعب فيدات موريتشي.

وكتبت الشبكة أن أشخاصا سبوا المهاجم الكوسوفي البالغ عمره 27 عاما الذي لم يقدم مردودا جيدا منذ التحاقه بالفريق في سبتمبر الماضي.

وفي فيديو نشرته الشبكة بدا ساري يهدد الحاضرين بأنه لو تعرض موريكي لهجوم جديد سيجعل الجميع يغادر ملعب المران.

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وبدأ ساري مهتمه مع لاتسيو في 9 يونيو الماضي بعدما خلف سيموني إنزاجي الذي انتقل لقيادة إنتر ميلان.

وتفوق لاتسيو بنتيجة 10-صفر على أورونزو وديا يوم السبت ويلعب اليوم الثلاثاء ضد بولونو وسيلاقي ترييستينا وبادوفا وتفينتي الهولندي استعدادا للموسم الجديد.

وسيستهل لاتسيو مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة مضيفه إمبولي يوم 21 أغسطس.

وفي 28 أغسطس يستضيف سبيزيا.

لاتسيو ساري
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