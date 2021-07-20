إي.إس.بي.إن: بعد إهانة موريتشي.. ساري هدد الحاضرين في تدريب لاتسيو

قالت شبكة إي.إس.بي.إن الأمريكية إن ماوريزيو ساري مدرب لاتسيو هدد جمهورا حاضرا لحصة مران فريقه بعد إهانة أشخاص للاعب فيدات موريتشي.

وكتبت الشبكة أن أشخاصا سبوا المهاجم الكوسوفي البالغ عمره 27 عاما الذي لم يقدم مردودا جيدا منذ التحاقه بالفريق في سبتمبر الماضي.

وفي فيديو نشرته الشبكة بدا ساري يهدد الحاضرين بأنه لو تعرض موريكي لهجوم جديد سيجعل الجميع يغادر ملعب المران.

وبدأ ساري مهتمه مع لاتسيو في 9 يونيو الماضي بعدما خلف سيموني إنزاجي الذي انتقل لقيادة إنتر ميلان.

"If I hear you say anything against Muriqi, I’ll make you all leave." Maurizio Sarri stopped a training session after hearing Lazio fans insult Vedat Muriqi, who has struggled since joining from Fenerbahçe 👏 (via @fracortellessa) pic.twitter.com/0rNzTj8XWl — ESPN FC (@ESPNFC) July 20, 2021

وتفوق لاتسيو بنتيجة 10-صفر على أورونزو وديا يوم السبت ويلعب اليوم الثلاثاء ضد بولونو وسيلاقي ترييستينا وبادوفا وتفينتي الهولندي استعدادا للموسم الجديد.

وسيستهل لاتسيو مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة مضيفه إمبولي يوم 21 أغسطس.

وفي 28 أغسطس يستضيف سبيزيا.