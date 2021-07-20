توتنام على أعتاب أولى صفقاته الصيفية

أصبح توتنام الإنجليزي على أعتاب إتمام أولى صفقاته الصيفية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" فأن بيرلويجي جوليني حارس أتالانتا الإيطالي سيكون أول صفقات حقبة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد للديوك اللندنية.

وستتم الصفقة بنظام الإعارة مع خيار الشراء بمقابل 15 مليون يورو بعد نهاية الموسم.

ولا يعد جوليني غريبا على الكرة الإنجليزية إذ سبق له أن خاض 20 مباراة بقميص أستون فيلا في الدوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب".

وأصبح جوليني الحارس الأساسي للأتالانتا في المواسم الثلاثة الماضية والتي شهدت ازدهار نتائج الفريق محليا ومشاركته في دوري أبطال أوروبا بشكل مستمر.

وخاض جوليني بقميص أتالانتا 112 مباراة في جميع المسابقات استقبل 120 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 38.

وسبق لجوليني أن لعب لصفوف فريق مانشستر يونايتد للشباب وكذلك هيلاس فيرونا الإيطالي.

ويمتلك جوليني (26 عاما) مباراة دولية واحدة بقميص إيطاليا ولم يتواجد ضمن قائمة الأتزوري المتوجة باللقب.