مؤتمر شوقي غريب: نتمنى تقديم كرة قدم تُمتع المشاهدين أمام بطل أوروبا

شدد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على قوة نظيره الإسباني قبل المواجهة الافتتاحية في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي منتخب إسبانيا في التاسعة والنصف صباحا يوم الخميس المقبل في أولى مواجهات الأولمبياد.

وقال شوقي غريب في المؤتمر الصحفي: "سعداء بوجودنا في اليابان والتنظيم واتباع الأمور الاحترازية الطبية وسعداء بتمثيل مصر في طوكيو".

وردا على هل نتائج الوديات تدعم منتخب مصر قبل لقاء إسبانيا أجاب: "أعددنا المنتخب بشكل جيد ونعلم أن إسبانيا منتخب قوي وبطل أوروبا ودعم صفوفه بلاعبين دوليين فوق السن و6 لاعبين شاركوا في يورو 2020".

وأضاف "نعلم جيدا قوة إسبانيا ودعمنا منتخب مصر بلاعبين كبار بالإضافة لمجموعة جيدة ونتمنى تقديم كرة قدم جيدة تُمتع المشاهدين وأتمنى أن نفوز والمباراة ليست سهلة على الطرفين".

وتقع مصر في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا الأرجنتين وأستراليا.