إيفرتون يوقف لاعبه بسبب تحقيق الشرطة

أعلن إيفرتون إيقاف لاعب من الفريق الأول للنادي بسبب تحقيق تجريه الشرطة.

ولم يكشف النادي الإنجليزي هوية اللاعب أو التهمة الموجهة له، وأوضح أن قراره جاء دعما لتحقيق الشرطة.

وكانت شرطة مدينة مانشستر أعلنت يوم الجمعة القبض على "لاعب كرة قدم يمثل منتخب بلده ويبلغ عمره 31 عاما" بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على قاصر.

ويستعد فريق توفيز للموسم الجديد مع مدربه الإسباني رافاييل بينيتيث الذي خلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويلعب إيفرتون ضد ميلوناريوس الكولومبي يوم الإثنين في نصف نهائي كأس فلوريدا الودية التي تجري في أمريكا.

وسيواجه مانشستر يونايتد في 7 أغسطس وديا.

ويستهل إيفرتون الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ضيفه ساوثامبتون في 14 أغسطس.