سعد سمير: هذه أهم بطولة لـ الأهلي في تاريخه.. وسر بكاء أكرم توفيق ونصحية لـ صلاح محسن

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 00:51

كتب : FilGoal

سعد سمير

ما هي أهم بطولة إفريقية في تاريخ الأهلي؟ سعد سمير مدافع الأهلي يجيب.

سعد سمير

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث سعد سمير لقناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "أمتع بطولة كأهلاوي هي 2006 ضد الصفاقسي رغم أنني كنت صغيرا ولم أكن ضمن الفريق".

وعن أهم بطولة قال:"أما أهم بطولة للأهلي كانت التاسعة ضد الزمالك لاعتبارات كثيرة جدا وأحداث كثيرة حدثت طوال الموسم".

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وأوضح "فالزمالك هو المنافس الرئيسي لك وحينما تفوز فتحصل على تفوق نفسي ومعنوي عليه ويحصل خصمك على وقت ليستفيق من النتيجة ونحن هنا لا نتحدث عن الدوري أو الكأس بل إفريقيا والتي تؤهلك لكأس العالم للأندية وبطولة تعطيك كل الامتيازات".

وانتقل سعد سمير للحديث عن أكرم توفيق وأشاد به قائلا: "من أرجل اللاعبين".

وكشف "قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي تم استبعاده من اللقاء وبكى كثيرا وقلت له لا تستلم الموسم مازال طويلا جدا وستكون نجم هذا الفريق".

أما عن صلاح محسن فقال: "كان يريد الرحيل بعدما لم يكن يشارك ولكنه يحتاج لمعاملة خاصة فقلت له أنت عدت من الإعارة لا ترحل الآن وتدرب بقوة واجتهد إذا أردت أن تثبت أنك تستحق اللعب في الأهلي".

سعد سمير الأهلي في إفريقيا الزمالك
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