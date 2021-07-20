وليد سليمان: البطولة الإفريقية التاسعة لـ الأهلي ستظل عالقة في أذهان الجميع.. وهذه ميزة موسيماني

قال وليد سليمان لاعب الأهلي إن الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ ناديه على حساب الزمالك ستظل عالقة في أذهان الجميع كثيرا لأنها تحققت على حساب الزمالك.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث وليد سليمان لقناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "البطولة التاسعة تختلف عن العاشرة لأنها كانت ضد الزمالك ومباراة للتاريخ وأول نهائي بين الغريمين في إفريقيا".

وواصل "استطعنا الفوز وستظل البطولة عالقة في أذهان الجميع كثيرا خاصة مع التفوق على الزمالك في عدد البطولات الإفريقية بالوصول للضعف الآن فالزمالك حقق البطولة خمس مرات والأهلي عشر مرات".

وأردف "كنا نقول إن تلك البطولة ستكون هامة جدا لهذا الجيل من الأهلي وبمثابة أساس، ومثلما تعلمنا من جيل قبلنا أنه حينما تواجه الزمالك فيجب أن تفوز لأنه يساعدك على التفوق في بقية الموسم وربما المواسم المقبل".

وعن متى يعود للمران الجماعي قال: "بعد أسبوعين أنا بدأت الركض منذ تواجدي في المغرب مع الفريق استعدادا للقاء كايزر تشيفز".

وعن الفوز بدوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري علق اللاعب الملقب بالحاوي "بطولة إفريقيا هي أول بطولة لنا في الموسم الجاري لم نكمل الدوري ولا كأس مصر لذلك يجب أن نواصل الاجتهاد لنتوج بالمزيد من البطولات".

وأكمل "لو لاعب الأهلي تشبع من الفوز بالبطولات لن يستمر كثيرا".

وأشاد وليد سليمان بمدربه بيتسو موسيماني وقال: "أكثر ما أعجبني من موسيماني هو حين قدومه للنادي تواصل مباشرة مع فايلر ليعرف شخصية اللاعبين عن قرب ويختصر الوقت ليعمل أسرع في فترة كانت مضغوطة".

واتفق معه سعد سمير مدافع الأهلي الذي قال: "أكثر ما أعجبني من موسيماني هو حين قدومه للنادي تواصل مباشرة مع فايلر ليعرف شخصية اللاعبين عن قرب ويختصر الوقت ليعمل أسرع في فترة كانت مضغوطة".

وواصل سعد "موسيماني يشرك اللاعبين في التكتيك ويتحدث مع قائدي الفريق دائما، موسيماني أفضل نقطة فيه تواصله معنا جميعا وفي النهاية أي قرار يتخذه هو".

وعن التشبع بالبطولات قال سعد: "هل توجنا بأي شيء؟ نحن ننظر للجيل الذهبي للأهلي بقيادة محمد أبو تريكة ووائل جمعة ونريد تكرار ما حققه هذا الجيل ليتم وضعنا في نفس المكانة مثلهم".