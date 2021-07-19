رسائل من الخطيب للاعبين والجمهور بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عدة رسائل اليوم الإثنين احتفالا بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وكان الأهلي توج باللقب عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي السبت الماضي في ملعب محمد الخامس في المغرب بثلاثية دون رد.

ونشر الصفحة الرسمية للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للخطيب وكل ما يلي على لسانه:

ظهوري اليوم هو واجب تجاه كل من يستحق الشكر، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، شكرا لكل رجل من رجال الأهلي من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية هم رجال تحملوا الظروف الصعبة ووعدوا وأفوا وأسعدوا الجمهور وأسعدونا معهم.

أشكر كل فرد من جماهير الأهلي التي دائما تساعد الأهلي وتدعمه وحتى في نقدهم مصلحة الكيان هي الهدف.

الجمهور هو من يستحق التعب والتضحية من أجله وهم معنا على المرة قبل الحلوة، لو رحلت في الدنيا كلها أين تجد مثل جمهور الأهلي؟ هذا شيء مستحيل، ألف شكر للجمهور السند الحقيقي للنادي في 114 سنة في كل بطولة وكل انتصار.

لم أكن أنتوي أن أخرج للحديث ولكن بعد الفوز بالبطولة العاشرة شعرت أنه يجب أن أقوم بذلك.

أشكر بلدنا مصر ومؤسساتها الوطنية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندتهم للأندية المصرية التي تمثل مصر في البطولات الخارجية والجمهور هو من لا أستطيع أن أوفيه حقه من الشكر الذي يدعمنا وقت الصعاب.

بعد المولى عز وجل الجمهور هو السند الحقيقي للأهلي، أشكر كل أعضاء مجلس الإدارة كل شخص يضع مصلحة الأهلي في المقام الأول وقبل كل شيء وأشكر لجنة التخطيط وكل أفرادها الحاليين والسابقين وكل منظومة العمل في النادي من الإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية وكل العاملين في النادي.

أشكر كل إعلامي يدرك مسؤولية الكلمة ويعلم أن الكلمة أمانة شكرا للإعلام الذي لا يزرع الفتنة بين الجماهير ولا يصدر الكراهية بين الناس ويبرز الإيجابيات ويدعهما ويشجعها وينتقد السلبيات بكل مهنية لعلاجها.

أشكر كل الأندية التي هنأتنا بالفوز هذه هي الروح الرياضية.

اليوم نقوم برسم خط ونغلق تلك الصفحة ونفتح صفحة جديدة في كتاب البطولات القادمة ونستمر في خوض تحديات جديدة أمامنا دوري مصري وكأس وسوبر مصري وسوبر إفريقي وكأس العالم للأندية.

أقول للاعبين إن اللعب للأهلي ليس شرف فقط بل مسؤولية كبيرة جدا وقدرك كلاعب أن الطموح في الأهلي هو الفوز ببطولة تلو الأخرى والأهلي تاريخ فكل جيل يُكمل ما قام به الجيل الذي سبقه حتى يرث الله الأرض وما عليها.

وللجمهور بكم ومعكم سيظل الأهلي هو الأهلي ولا يرضي الأهلي إلا أن يكون البطل دمتم لنا ودام لنا الأهلي في كل الأزمان.