كيف تتابع أولمبياد طوكيو على في الجول أول بأول

يعلن FilGoal.com عن تقديم قسم جديد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والذي تم إطلاقه اليوم رسميا.

وتشارك مصر بـ133 لاعب ولاعبة في بعثة هي الأكبر في تاريخ الفراعنة في الأولمبياد.

فكيف تتابع أولمبياد طوكيو عبر FilGoal.com؟

في البداية تضغط على تلك العلامة ومنها تختار قسم طوكيو 2020.

أما إن كنت تريد الانتقال للعبتي كرة القدم أو اليد سريعا فيمكن الاختيار من هنا لكل منهما.

أما في القسم العام للبطولة ففو الضغط عليه فهو سينقلك للصفحة الرئيسية التي تتواجد فيها كافة الأخبار المتعلقة بها.

وهناك كذلك الأجندة وهنا تتواجد كافة مواعيد البعثة المصرية في طوكيو في كل رياضة.

ويمكنك اختيار اللعبة التي تريد متابعتها وتضغط عليها من هنا ليظهر اسم اللاعب أو اللاعبة الذي سيخوض المنافسة وموعد انطلاقها.

أما في قسم الألعاب فيمكنك الضغط على أي لعبة وسوف تنقلك لتقرير مكتوب أو فيديو لمعرفة قوانين اللعبة.

أما قسم اللاعبون فيتواجد به كافة أسماء المشاركين من مصر في الأولمبياد والرياضة التي سينافس فيها.

أو يمكنك اختيارك لعبة معينة بدلا من كل الألعاب لمعرفة أسماء اللاعبين في تلك اللعبة فقط.

وبسبب فارق التوقيت فإن المنافسات ستنطلق بداية من الواحدة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وللانتقال إلى قسم طوكيو 2020 مباشرة اضغط هنا

تابع تغطية متميزة لـ أولمبياد طوكيو 2020 لحظة بلحظة على موقع FilGoal وتقدر من خلال القسم الخاص بـ الأولمبياد تعرف كل حاجة عن البطولة زي الأخبار، الألعاب، أجندة المواعيد وترتيب الميداليات وفيديوهات عن أبرز الألعاب الأولمبية ومقابلات حصرية مع أبرز اللاعبينhttps://t.co/BgKxWSh7RV pic.twitter.com/ieKdmR4u3y — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 19, 2021

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