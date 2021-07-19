كيف تتابع أولمبياد طوكيو على في الجول أول بأول

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 20:02

كتب : FilGoal

طوكيو 2020

يعلن FilGoal.com عن تقديم قسم جديد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والذي تم إطلاقه اليوم رسميا.

وتشارك مصر بـ133 لاعب ولاعبة في بعثة هي الأكبر في تاريخ الفراعنة في الأولمبياد.

فكيف تتابع أولمبياد طوكيو عبر FilGoal.com؟

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في البداية تضغط على تلك العلامة ومنها تختار قسم طوكيو 2020.

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أما إن كنت تريد الانتقال للعبتي كرة القدم أو اليد سريعا فيمكن الاختيار من هنا لكل منهما.

أما في القسم العام للبطولة ففو الضغط عليه فهو سينقلك للصفحة الرئيسية التي تتواجد فيها كافة الأخبار المتعلقة بها.

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وهناك كذلك الأجندة وهنا تتواجد كافة مواعيد البعثة المصرية في طوكيو في كل رياضة.

ويمكنك اختيار اللعبة التي تريد متابعتها وتضغط عليها من هنا ليظهر اسم اللاعب أو اللاعبة الذي سيخوض المنافسة وموعد انطلاقها.

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أما في قسم الألعاب فيمكنك الضغط على أي لعبة وسوف تنقلك لتقرير مكتوب أو فيديو لمعرفة قوانين اللعبة.

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أما قسم اللاعبون فيتواجد به كافة أسماء المشاركين من مصر في الأولمبياد والرياضة التي سينافس فيها.

أو يمكنك اختيارك لعبة معينة بدلا من كل الألعاب لمعرفة أسماء اللاعبين في تلك اللعبة فقط.

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وبسبب فارق التوقيت فإن المنافسات ستنطلق بداية من الواحدة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وللانتقال إلى قسم طوكيو 2020 مباشرة اضغط هنا

تابع أولمبياد طوكيو 2020 أول بأول على FilGoal.com.

طوكيو 2020
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