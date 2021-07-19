ديلي ميل: مفاوضات ليفربول مع هندرسون تتعقد

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أزمة في ليفربول بتعقد مفاوضات التجديد مع قائد الفريق جوردان هندرسون.

عقد هندرسون صاحب الـ31 عاما ينتهي في يونيو 2023 ويتقاضى 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

بحسب الصحيفة، فإن مايكل إدواردز المدير الرياضي لم ينجح في الوصول لصيغة مرضية من أجل التفاوض مع اللاعب.

وترغب إدارة ليفربول في حسم تجديد عقود بعض اللاعبين خلال الفترة الحالية مثل أليسون بيكر وفابينيو ومحمد صلاح وساديو ماني.

"ديلي ميل" أوضحت أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان معجب بقائد ليفربول وقد يمنح له الفرصة للتواجد في الفريق الفرنسي الصيف المقبل.

وشارك هندرسون مع منتخب إنجلترا الذي وصل لنهائي اليورو للمرة الأولى في تاريخه كما سجل أول أهدافه على الإطلاق مع الأسود الثلاثة أمام أوكرانيا في ربع النهائي.