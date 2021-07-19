أرسنال يعلن ضم لوكونجا من أندرلخت

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 16:26

كتب : FilGoal

سامبي لوكونجا - أندرلخت

أعلن نادي أرسنال ضم سامبي لوكونجا لاعب وسط أندرلخت بشكل رسمي بعقد طويل الأمد دون تحديد عدد سنوات التعاقد.

ويبلغ لوكونجا من العمر 21 عاما وانضم إلى أندرلخت عام 2014 ووقع أول عقد احترافي في نوفمبر 2017.

وكان قد تم استدعاء لوكونجا لمنتخب بلجيكا في مارس الماضي لكن لم يشارك إذ جلس بديلا أمام اليونان.

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ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 23 مع أرسنال ويحمل اسم سامبي على الظهر.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عبر الموقع الرسمي للنادي: "لوكونجا لاعب ذكي للغاية وأظهر نضجا كبيرا في أدائه أثناء تطوره".

وتابع "تم تدريبه بشكل جيد من قبل فينسنت كومباني وفريقه في أندرلخت، نحن واثقون من استعداد اللاعب للمرحلة المقبلة".

وخاض لوكونجا في 78 مباراة مع أندرلخت وشارك في 37 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين.

أرسنال أندرلخت سامبي لوكونجا
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