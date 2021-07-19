هدفان ذاتيان بطريقة غريبة.. الاتحاد الغاني يفتح تحقيقا في التلاعب في نتيجة مباراة بالدوري المحلي

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 16:24

كتب : محمد عبد العظيم

شبهة تلاعب في الدوري الغاني

أعلن الاتحاد الغاني عن فتح تحقيق موسع حول نتيجة مباراة جمعت بين فريقي أشانتي جولد وإنتر ألايز بعدما انتهت المباراة بفوز أشانتي جولد بنتيجة 7-0 وفي الجولة الـ 34 والختامية للدوري الغاني.

المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي شهدت أحداثا مثيرة، خاصة مع تسجيل إبراهيم هاشمي لاعب إنتر ألايز هدفين في مرماه في اللحظات الأخيرة من المباراة حين كان أشانتي جولد متقدما في النتيجة بخماسية.

نتيجة المباراة أثارت جدلا كبيرا في غانا، خاصة وأن أشانتي جولد قد ابتعد قليلا عن الهبوط وضمن بقاءه في الدوري منذ الجولة قبل الأخيرة فيما تأكد هبوط فريق إنتر ألايز مسبقا للدرجة الثانية، لتحوم الشكوك حول تدخل المراهنات في نتيجة المباراة.

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طوال الموسم في غانا، دارت الشكوك بأن شركات المراهنات تتدخل بشكل مباشر لتحديد نتائج المباريات في الدوري الغاني.

الشكوك حول المراهنات كانت في محلها، بعدما سُرب مقطعا صوتيا لإبراهيم هاشمي لاعب إنتر ألايز يتحدث فيه عن تسجيله لهدفين في مرماه.

وقال إبراهيم بحسب التسريب:" بعد أن سجل أشانتي جولد 5 أهداف في مرمانا بدأ لاعبوه في التراجع والراحة ولم يتداخلوا معنا في أي لعبة، لذلك شعرت بأن هناك رهانا على المباراة فقمت بتسجيل هدفين في مرمى فريقي حتى لا ينجح الرهان، وبعد ذلك قام الجهاز الفني لفريقي بتهنئتي بأنني قمت بعمل جيد".

وبعد تصريحات هاشمي أصدر الاتحاد الغاني صباح اليوم بيانا قال فيه"يرغب الاتحاد الغاني في إبلاغ جميع أعضائه والجمهور بأنه قد فتح تحقيقا حول نتيجة مباراة أشانتي جولد وإنتر ألايز والتي أقيمت على ملعب لين كلاي ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الغاني الممتاز".

وقد قرر الاتحاد أن مسؤول النزاهة به، سيقود التحقيقات رفقة المدعي العام للاتحاد الغاني، و سيقوم الاتحاد بتقديم شكوى للجنة التحقيقات التابعة للشرطة الغانية كذلك لفرع الإنتربول الغاني، كما سيطلب الاتحاد على الفور بيانات ومعلومات من الناديين واللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للناديين.

وأوضح البيان "كما يحث الاتحاد الغاني أي فرد من الجمهور أو الاعلام أو اللاعبين أو أعضاء الفريقين بإرسال أي دليل أو معلومات مرتبطة بالمباراة للمساعدة في التحقيقات حول النزاهة الرياضية".

بعد بيان الاتحاد الغاني أصدر نادي أشانتي جولد استنكر فيه الاتهامات حول وجود تلاعب في نتيجة المباراة حيث قال: " نلاحظ مقاطع الفيديو التي يتم تداولها فيما يتعلق بمباراتنا ضد فريق إنتر ألايز ونرغب في إبعاد أنفسنا عن المشاركة في أي مخالفة حصلت في المباراة، لقد لعبنا المباراة بشكل تنافسي طوال وقت المباراة، وسجل لاعبو الفريق خمسة أهداف رائعة من خلال العمل الجماعي الجاد، في الدقائبق 15 و26و42 و49و72 على التوالي".

وأكمل "ليس لدينا أي فكرة عن سبب تسجيل لاعب الفريق المنافس هدفين في مرماه مع تبقي 13 دقيقة على النهاية وكنا نتقدم بخمسة أهداف مقابل لاشئ، لقد أظهرنا طوال المباراة إصرارنا على اللعب بأفضل ما لدينا وعدم التدخل باللعب بنتيجة المباراة المحدد مسبقا كما يتم تداوله حاليا، لذلك فنحن نبرئ أنفسنا تماما من هذه التهمة ونطلب من كل من يوجه لنا هذه الإتهامات بالتوقف عن تقديمها، ونحن لن نتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك الاتهامات حيث ان النادي يمتلك علامة تجارية كبيرة ومشهورة لذلك فنحن نؤمن باللعب النظيف وسنواصل العمل من أجله".

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تلاعب الدوري الغاني
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