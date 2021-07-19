حكم نهائي أبطال إفريقيا لـ في الجول: الفريقان ساعداني على جعل اللقاء أفضل.. وفخور بما حققته

أعرب البوروندي باسيفك ندابيهاوينمانا حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز عن فخره كونه أول بوروندي يحكم نهائي بطولة كبرى مثل دوري الأبطال.

وأدار باسيفك نهائي دوري الأبطال بين الأهلي وكايزر تشيفز والذي انتهى بتتويج الفريق الأحمر بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال باسيفك في تصريحات لـ FilGoal.com: "أشكر كاف على ثقته فيّ وإسناد مباراة هامة مثل النهائي لي، وأشكر الله على توفيقي لي في اللقاء".

وتابع "قدمت كل ما لدي وبذلت قصارى جهدي واعتذر إن كان هناك تقصير مني في أي شيء".

وأوضح باسيفك "أعتقد أنني اتخذت قرارات صحيحة والفريقان ساعداني في إخراج اللقاء بشكل أفضل".

وشدد الحكم البوروندي "قد يرى أحد أنني تسببت في خسارته للمباراة ولكن هذه كرة القدم وأعتقد أنني لم أخطئ والجميع سعداء بما حققته".

وكشف باسيفك "أشعر بفخر كوني أول حكم من بوروندي يدير مباراة نهائية في بطولة كبرى مثل دوري الأبطال وأتمنى تكرار التجربة وأسعى لمواصلة الاجتهاد والعمل".

وعن سر وضع علم واسم بلده على قميصه أوضح "أشعر بفخر لوجود علم واسم بلدي على قميصي".

واختتم تصريحاته "لجنة الحكام في كاف هي من قررت أن كل حكم يضع اسمه وعلم واسم بلده على ظهر القميص منذ بطولة إفريقيا للمحليين كنوع من التطوير وأشكرهم كثيرا على ترشيحي لتلك المباراة".