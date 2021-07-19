قصة فريد سميكة.. حصول مصر على ذهبية أولمبياد 1928 وسحبها بعد يومين

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 11:10

كتب : محمد سمير

سميكة‎

تدخل مصر أولمبياد طوكيو 2020 بحثا عن الذهبية الثامنة في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية.

وكانت أخر ميدالية أولمبية ذهبية حققتها مصر في أولمبياد أثينا 2004 عن طريق كرم جابر لاعب المصارعة الرومانية.

لكن هل تعلم أن مصر حققت ذهبية ثامنة بالفعل عن طريق فريد سميكة في أولمبياد 1928 قبل أن يتم سحبها بعد يومين؟

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حققت مصر في أولمبياد أمستردام 28 ذهبيتين عن طريق السيد نصير لاعب رفع الأثقال وإبراهيم مصطفى لاعب المصارعة الرومانية.

وفي منافسات الغطس توج فريد سميكة بالميدالية البرونزية لفعاليات 3 متر للسلم المتحرك.

وخلال منافسات 10 متر للسلم الثابت نجح سميكة في تحقيق الذهبية لمصر حتى أنه تم عزف النشيد وتسليمه الذهبية.

ولكن اعترض فريق الغطاس الأمريكي بيتي ديس جاردينز على النتيجة وطالبوا بإعادة النظر لأن مجموع النقاط مختلف.

وعقب يومين تم التصويت على القرار ليختار أربعة حكام من الخمسة تتويج لاعب أمريكا، ووجه فريد سميكة للجنة التحكيم أنه سيأتي للتتويج بالذهبية.

ولكن أعرب جيمس ريان مدرب فريد سميكة عن غضبه وألقى بالكرسي داخل حمام السباحة واتهم لجنة التحكيم بالعنصرية لأن الغطاس الأمريكي أبيض اللون.

ونجح فريد سميكة بعد ذلك في تحقيق لقب بطولة العالم 1932 قبل أن يتجه للالتحاق بالجيش الأمريكي لمتابعة شغفه مع الطيران.

وكانت نهاية سميكة مأساوية بعد أن تم اكتشاف وفاته مقطوع الرأس في أحد معسكرات الجيش الأمريكي على يد الجيش الياباني.

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