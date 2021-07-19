كاف يعلن تفاصيل اجتماع لجنته التنفيذية: دعم لعب كأس العالم كل عامين.. وموقف دوري السوبر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بشكل رسمي، عن تفاصيل اجتماع لجنته التنفيذية، الذي أقيم قبل 3 أيام في العاصمة المغربية الرباط.

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وقال بيان صادر عن كاف: "قدمت اللجنة التنفيذية دعمها لمشروع تنظيم بطولة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين ، والذي تمت صياغته خلال مؤتمر فيفا الأخير. وطلبت اللجنة إبلاغ فيفا بهذا الاستقبال الإيجابي للفكرة".

وكذلك، بحسب بيان كاف، أبلغ الأمين العام ، فيرون موسينجو أومبا ، اللجنة التنفيذية بنتائج التقرير النهائي للتدقيق الذي أطلقته شركة برايس ووترهاوس كوبرز في مارس 2021.

وأضاف البيان "وتأكيدا على التزامها بالحوكمة الرشيدة ، قدمت اللجنة التنفيذية دعمها للأمين العام للتنفيذ السريع لتوصيات شركة برايس ووترهاوس كوبرز واستكشاف النتائج القانونية لنتائج هذا التقرير. سيؤدي تنفيذ هذه التوصيات إلى جعل كاف أكثر جاذبية لشركائه الحاليين والمحتملين والجهات الراعية ، كما أشار الرئيس باتريس موتسيبي في برنامجه المكون من 10 نقاط".

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وكذلك، أصدرت اللجنة التنفيذية تعليماتها إلى لجنة المسابقات بين الأندية لتسريع دراسة جدوى مشروع دوري السوبر الإفريقي.

علاوة على ذلك ، أعلنت اللجنة التنفيذية عن التقويم الأول لمسابقات الأندية لموسم 2021/2022:

ستنطلق المسابقة في 10 سبتمبر 2021

سيتم إجراء قرعة الأدوار التمهيدية في 15 أغسطس 2021 على أقصى تقدير.

سيتم فتح العطاءات لاستضافة المباريات النهائية لمسابقتي الأندية في نوفمبر 2021.

أحيطت كذلك اللجنة التنفيذية علما بتقارير بعثات التفتيش التي نظمها كاف لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. كما تم إبلاغه بسير العمل بصورة جيدة فيما يتعلق باستكمال الملاعب قيد الإنشاء وغيرها من المرافق، كما ستقوم زيارة تفقدية نهائية في منتصف أغسطس بتقييم التقدم المحرز في ملعب أوليمبي وإمكانية تنظيم المباراة المقبلة على أرضه لمنتخب الكاميرون الوطني في نافذة سبتمبر 2021 الدولية، حسبما أتم البيان.