السولية: في الأهلي إن لم تحصل على إفريقيا فأنت لم تفعل شيئا.. لقب التاسعة هو الأصعب

يرى عمرو السولية لاعب وسط فريق الأهلي أن الفوز بدوري أبطال إفريقيا أمر ضروري داخل النادي ومن لم يحصل عليها كأنه لم يحقق شيئا.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وكشف السولية على أن لقب دوري الأبطال للمرة التاسعة أمام الزمالك كان الأصعب لأنه أمام منافس الأهلي المباشر.

وقال عمرو السولية عبر قناة أون تايم سبورتس2: "ذلك الجيل كان في حاجة للحصول على لقب بطولة إفريقيا ودائما ما تحدثنا عن ذلك، في النادي الأهلي إن لم تحصل على لقب إفريقيا يبقى معملتش حاجة".

وكشف السولية "اعتبر لقب التاسعة الأصعب خاصة أنه أمام الزمالك المنافس المباشر والحمد لله كانت بداية خير لنا".

وتابع لاعب وسط الأهلي "عندما ذهبنا إلى كأس العالم النسخة الماضية تعاهدنا للعودة مجددا والحمد لله حققنا العاشرة هذا الموسم لنتأهل مجددا".

وكان الأهلي قد تأهل إلى كأس العالم للأندية في اليابان بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايزر تشيفز في النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وشدد السولية "الجمهور لا ينسى أي خسارة سابقة، والجيد في أخر بطولتين أننا لعبنا أمام فرق خسرنا منها سابقا فرددنا الدين".

وأوضح "أهم شيء هو تتويجنا باللقب وليس من يسجل في النهائي، بالتأكيد تسجيلي في أخر نهائيين أمر رائع وكرم من ربنا على مجهودي لكن دائما نبحث عن اللقب".

وكشف لاعب وسط الأهلي "بدأت أطور من نفسي خلال تواجدي في الأهلي حتى إنني لم أسجل بالرأس فعملت على ذلك، بالإضافة إلى الزيادة الهجومية".

واختتم السولية تصريحاته "حمدي فتحي وأليو ديانج من اللاعبين الكبار جدا في مركز خط الوسط، ذلك يمنحنا ثقة في ذلك المركز أن أي ثنائي يشارك لن تشعر بفارق".