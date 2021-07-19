"أيهما أفضل التاسعة أم العاشرة؟".. سيد عبد الحفيظ يجيب

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 10:34

كتب : FilGoal

أفشة - الأهلي - الزمالك

لا يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أي أفضلية لصالح دوري أبطال إفريقيا التاسع الذي حققه الفريق على حساب الزمالك، عن العاشر الذي حققه قبل يومين على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الحدث: "أيهما أفضل التاسعة أم العاشرة؟ كلها دوري أبطال إفريقيا، بالطبع هناك أحداث لا تنسى في التاريخ مثل هدف أبو تريكة في الصفاقسي وأفشة في الزمالك، لكن كل البطولات بنفس القيمة".

وتحدث عبد الحفيظ عن "إهانة الزمالك وشيكابالا؟ أتمنى ألا يحدث تجاوز في حق أحد بالمنظومة، نلعب لعبة رياضية وندية في 90 دقيقة".

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وأضاف "وبعد المباراة كلنا أخوة. وأتمنى أن يتكرر المشهد في نهائي دوري الأبطال محليا، بأن يقف الفريقان ممرا شرفيا لبعضهما".

وأتم "عمرنا لم نختلف مع الزمالك أو نجومه خارج الملعب، بل كلنا في صف واتجاه واحد وأخوة وأحباء، ونكن الزمالك احتراما كبيرا لإدارته ولاعبيه وأجهزته الفنية".

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021 بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في النهائي بثلاثية دون رد، ليحصد اللقب العاشر في تاريخه.

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