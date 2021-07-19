كهربا يكشف سر مشكلته السابقة مع موسيماني.. وحلمه مع الأهلي

أعرب محمود عبد المنعم "كهربا" عن سعادته بالتواجد داخل النادي الأهلي وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الثاني له خلال أخر 7 أشهر.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح كهربا أن حلمه هو تحقيق إنجازا مع الأهلي والاعتزال بعد 10 سنوات داخل الفريق.

وقال كهربا عبر قناة الأهلي: "اللاعب عندما يشارك بشكل أساسي دائما وفترة يجلس على دكة البدلاء يكون الأمر صعبا في البداية وقد يصدر منه تصرف خطأ".

وأوضح "وذلك ما حدث بيني وبين بيتسو موسيماني لكن الشخص يتعلم من أخطائه وتركيزي في دوري فقط".

وشدد كهربا "حاليا لا أشارك بصفة أساسية ولكن تركيزي كله فقط في التدريبات من أجل الحصول على فرصة من جديد".

وبالحديث عن المباراة النهائية تابع "كنت قلقا من مواجهة كايزر تشيفز على غير عادتي في المباريات، فريق وصل إلى النهائي وأقصى الوداد لذلك لم تكن مباراة سهلة".

وبسؤاله هل هو سعيد داخل الأهلي كشف "لماذا لا أكون سعيدا في الأهلي؟ حققت 5 بطولات مع الأهلي في موسم ونصف منهم بطولتين إفريقيا، سأواصل العمل حتى أحصل على فرصة"

أما عن طموحه فكشف "دائما ما أفكر في كأس العالم للأندية أتمنى تحقيق إنجاز، حلمي الاعتزال وعمري 37 عاما وأنا في النادي الأهلي لذلك أتمنى الاستمرار 10 سنوات أخرى".

واختتم كهربا تصريحاته "لم أحقق شيئا بعد مع الأهلي وأتمنى تحقيق إنجازات مع الفريق".