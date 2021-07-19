موسيماني يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع سفيان رحيمي

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن موقف ناديه من التعاقد مع سفيان رحيمي جناح الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال موسيماني عبر قناة النهار: "سفيان رحيمي لاعب جيد وتم ترشيحه لنا ونحن ندرس موقفه في الوقت الحالي".

وأضاف "نحاول الحصول على الكثير من الانطباعات عنه أولا لمعرفة هل إذا كان مناسبا للأهلي أم لا".

وأكمل "لكن هذه الفترة ليست للحديث عن الصفقات وبالتأكيد هو لاعب جيد وشاهدناه جميعا في بطولة الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته "الفترة الحالية هي فترة عمل وكلاء اللاعبين ويتم عرض الكثير من اللاعبين علينا ويجب أن نركز جيدا قبل اختيار أي لاعب".

وارتبط اسم سفيان رحيمي بالانتقال إلى الأهلي في الأسابيع الماضية.

وفاز المغربي سفيان رحيمي مع الرجاء بلقب الكونفدرالية الإفريقية قبل عدة أيام.