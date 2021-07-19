أحمد حسن: وقعت غرامة 250 ألف جنيه على أفشة في بيراميدز لهذا السبب

يرى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أن الأهلي خاض أسهل نهائي في تاريخه لدوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز مشيرا لغرامة كبيرة وقعها على أفشة وقت وجوده في بيراميدز قبل الانتقال للأهلي.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال أحمد حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "مواجهة كايزر تشيفز أسهل نهائي في تاريخ الأهلي، لكن ليست أسهل بطولة، لأنه تجاوز في مشواره مراحل سهلة وصعبة".

وأضاف "لا أعرف كيف وصل كايزر تشيفز للنهائي؟ إنه فريق بلا أنياب، إمكانياته محدودة، وبعد ربع ساعة اكتشفت أن البطولة محسومة والأمر بات سهلا. كايزر تشيفز وهو يدافع لا يغلق المساحات بشكل جيد، الأهلي اخترق كثيرا من معلول والشحات وأكرم وطاهر".

video:1 ملخص المباراة: 🎥



بأقدام محمد شريف وأفشة والسولية الأهلي يُتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز! 🏆#TotalEnergiesCAFCL | #KCFCASC | @KaizerChiefs | @AlAhly pic.twitter.com/qVMNiSzC7n — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

وتابع عن أفشة "إنه لاعب مميز، لم أتوقع سرعة تألقه والتأقلم مع الأهلي وأن يفرض نفسه، إنه واحد من أهم صانعي الألعاب في مصر وداخل إفريقيا".

وأكمل "أفشة يحب الأهلي جدا، طموحه لم يكن ماديا بل الانتقال إلى الأهلي عندما كان لاعبا في بيراميدز، لذا يلعب مع الأهلي وهو مستمتع".

وعن انتقال أفشة للأهلي، قال: "لم أمانع فكرة رحيله عندما كنت مسئولا في بيراميدز بشرط وصول عرض رسمي، نشر بعدها صورة بقميص أحمر على انستاجرام وكتب عليها "طب أنا أعمل إيه؟" وازداد الجدل وقتها لذلك خصمت منه 250 ألف جنيه. تقبل العقوبة وحذف الصورة، وراتبه الكبير في بيراميدز كان وراء هذه الغرامة. ربما ضحى أفشة بالمال من أجل الانتقال إلى الأهلي، وربما راتبه في الأهلي أقل من بيراميدز".

video:2 أحمد حسن يفجرها لأول مرة 💣🔥"خصمت من أفشة ٢٥٠ ألف جنيه في بيراميدز عشان صورة بقميص أحمر"#جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/bgZRaQAZWO — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 18, 2021

واستطرد "معدل مشاركاته مع بيراميدز لم يكن كبيرا خاصة في ظل تواجد عبد الله السعيد ونصحته بضرورة بذل المزيد من الجهد وتطوير قدراته البدنية، وقال لي حينها "الكرة في الراس"، وكان ردي بأن هذا ليس صحيحا ولابد من تغيير فكرك، لأنه طالما اللاعب جاهز بدنيا سيفعل ما يريده داخل الملعب، وأعتقد أنه بدأ الاهتمام بلياقته البدنية بدليل الكشف عن عضلاته عند استلام جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري الأبطال".

وعن عرض منصب مدير الكرة في الزمالك، قال: "رفضت المنصب من قبل، فاتحني في الأمر عضو اللجنة إبراهيم عبد الله بحكم علاقتي به، ولكن لم يكن لدي رغبة في العودة مجددا للعمل كمدير كرة".

الأهلي يستعد لخوض مباريات الدوري المصري من جديد بمواجهات أمام البنك الأهلي ثم الانتاج الحربي ثم أسوان ثم وادي دجلة خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس.