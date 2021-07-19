موسيماني: لا أشعر بالقلق بشأن تجديد تعاقدي مع الأهلي.. وأريد 3 صفقات من اختياري

لا يشعر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالقلق تجاه تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال موسيماني عبر قناة النهار: "الخطيب مختلف عن كل رؤساء الأندية الذي عملت معهم، هو يفهم كرة القدم لأنه كان لاعبا وهو رجل وقور وتحمل له كثيرا من الاحترام وهو مدرك وواع لكل ما يحدث حوله".

وأضاف "قبل تولي مسؤولية الأهلي الخطيب سألني ماذا تعرف عن الوداد وأخبرته أنني أعرف كل شيء عن هذا الفريق وعن كل لاعبيه ونقاط القوة والضعف ووقتها قال لي أنت تعرف الأهلي جيدا ونحن نعرف من أنت ونحن نضع مستقبل الفريق بين يديك".

وواصل "أعلم الضغوط التي تقع على اللاعبين لكنها تعطيهم ثقة واللعب أمام نجوم مثل ليفاندوفسكي يمنحهم ثقة كبيرة".

وأكمل "تأجيل مباريات الأهلي في الدوري كان من أجل لعب مباريات بطولة إفريقيا التي تجعل الأهلي في مكانة أكبر".

وشدد "إذا حققنا الفوز بالدوري المصري سيكون موسما تاريخا بالنسبة للأهلي".

وعن كأس العالم للأندية قال: "لا يمكن أن تقارن بين الأهلي وبين تشيلسي، هناك فارق كبير في الإمكانيات والموارد المالية ولكن مثلا أعطني محمد صلاح ووقتها قد أستطيع منافسة تشيلسي".

واستمر في تصريحاته "أنا أفهم كيف ينهض الفريق وأريد أن أترك بصمة صغيرة في الأهلي خلف مانويل جوزيه ويقول لي اللاعبين أحيانا يمكننا أن نصنع تاريخا لنا وأقول لهم لا أعلم ذلك ولكن إذا حققنا الفوز بالدوري وبطولة إفريقيا مرة أخرى قد نفعل ذلك".

وأكد "لا أشعر بالقلق بشأن تجديد تعاقدي مع الأهلي وأركز فقط في عملي".

وأتم تصريحاته "هناك بعض الأمور أريدها من أجل تجديد تعاقدي مع الأهلي، أريد فقط لاعبان أو ثلاثة بشكل خاص من اختياري من أجل تطبيق فلسفتي الخاصة وهذا سيمنح الأهلي قوة أكبر خلال السنوات المقبلة ويجعلنا قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات".