بواليا: التتويج باللقب العاشر إنجاز عظيم.. عروض للرحيل؟ أنا لاعب في الأهلي

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 01:14

كتب : FilGoal

والتر بواليا - الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

أعرب والتر بواليا مهاجم الأهلي عن سعادته بتحقيق الفريق للقب العاشر في دوري أبطال إفريقيا.

والتر بواليا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال بواليا عبر قناة صدى البلد: "إنجاز عظيم بالنسبة للفريق أن يتوج باللقب العاشر في دوري الأبطال بعد مجهود كبير".

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون مقابل.

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وأضاف بواليا "بالطبع في ضغط كبير على المهاجم لتسجيل الأهداف، لكن مهمتنا مساعدة بعضنا البعض".

وكشف "أشعر بالطبع برغبة جمهور الأهلي في ظهوري بشكل مميز مثل الجونة، سأستمر في محاولاتي للظهور بشكل جيد".

واختتم تصريحاته بالرد على عروض الرحيل قائلا: "أنا لاعب في النادي الأهلي وكل تركيزي للظهور مع الفريق بشكل جيد".

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي مساء الخميس ضمن المباريات المؤجلة من الدوري المصري.

الأهلي والتر بواليا
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