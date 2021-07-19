يانكون: لا نحتاج لإضافة حارس جديد والشناوي لعب النهائي بجاهزية كاملة

شدد ميشيل يانكون مدرب حراس النادي الأهلي على جودة الحراس المتواجدين في الفريق مشيرا لأنه لا يفكر في إضافة أي حارس جديد الآن.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال يانكون عن مستوى حراس الأهلي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "أعتقد أنه بدون حارس مرمى جيد لا يمكنك أن تفعل أي شيء وأنا محظوظ لأن لدي حراس مرمى رائعين في النادي الأهلي، أحاول دائما أن يتحسن مستواهم من يوم لآخر فنحن نعمل بشكل شاق لنصل للهدف الأكبر وهو أن يكون لدينا حراس على أعلى مستوى".

وعن غياب الشناوي أضاف "لا أقلق أبدا لأنني أعرف أن كل حراس المرمى في الأهلي رائعين، الشناوي هو الأهم في إفريقيا ولكن أنت تعلم أن فريق بحجم الأهلي لابد أن يكون لديه ثلاثة أو أربعة حراس مرمى على مستوى عالي وأثق في كل الحراس. أثق بأن علي لطفي سيظهر بشكل جيد في المباريات المقبلة وأيضا مصطفى شوبير حال الحاجة إليه".

video:1 ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي: مش قلقان من غياب الشناوي عندنا حراس على مستوى عالي وأثق في لطفي ومصطفى 🔴 ويكشف هل الفريق في حاجة للتعاقد مع حارس جديد؟🗣️#ملعب_ONTime #ONTime_Sports pic.twitter.com/gtNQkfGS0A — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 18, 2021

وتابع عن فرصة باقي الحراس في وجود الشناوي "سنرى ما سيحدث في المستقبل ولكن في هذه اللحظة لا أستطيع أن أفكر في هذا ولكن الوقت أمامنا لنفكر ونرتب هذا الأمر بشكل جيد".

بسؤاله عن احتياج الأهلي لحارس مرمى من عدمه، قال: "الإجابة سهلة، لدينا حراس مرمى رائعين ونحن عائلة واحدة فلماذا أغير في هذه العائلة؟ لكي أغير يجب أن يكون هناك ضرورة حتمية لذلك ولكن في هذا الوقت نحن مكتفون بالحراس الأربعة وأثق بهم. أراهم كل يوم يقومون بجهد كبير وأنا راض تماما عنهم".

وعن القرار بخصوص إعارة مصطفى شوبير من عدمها " قد يكون الأفضل له الخروج لمدة عام لأن مصطفى شوبير يريد أن يلعب وبالنسبة لي إذا أراد أن يلعب في فريق في الدوري الممتاز فهذا شيء جيد. دوناروما حارس مرمى إيطاليا فعل مثله في سن مقارب له، من الممكن أن يعود للأهلي أقوى مما هو عليه الآن".

وأتم عن توقعاته لمستوى الشناوي في الأولمبياد "الشناوي نجم كبير وهو سعيد بوجوده في المنتخب الأوليمبي وهذا شيء هام جدا لبلده وله أن يذهب ليساعد الفريق لتحقيق نتائج جيدة وربما يعود بميدالية أو جائزة، أتوقع أن يكون متميزا لأنه يتمتع بمستوى عالي".

video:2 الفصل العاشر يُكتب مع قصة جديدة للأهلي في دوري الأبطال! 😍



المارد الأحمر يحصد الذهب للموسم الثاني على التوالي 👏💪#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/i4Yyxrpyve — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

ويتواجد محمد الشناوي ضمن ستة لاعبين للأهلي مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو مع أكرم توفيق وأحمد رمضان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر.

يانكون تحدث في تصريحات لقناة صدى البلد عن إصابة الشناوي وجاهزيته الكاملة للنهائي من عدمه قائلا: "كانت إصابته طبيعية ولعب النهائي وهو جاهز بشكل كامل، الإصابة كانت تعوقه عن تنفيذ بعض التسديدات ولكن ليس عن المشاركة".

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة قبل مباراة سموحة قبل أن يعود للمشاركة أساسيا في المباراة ويغادر بين شوطي اللقاء.

video:3 ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي: إصابة محمد الشناوي كانت تعوقه فقط عن التسديد بسبب الركبة وليست عن المشاركة#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/xSDoPCSgSc — صدى البلد (@baladtv) July 18, 2021

وأضاف عن خطأ الشناوي أمام بيراميدز "لا يوجد لاعب لا يخطأ، عندما ترتكب الخطأ لمرة أو مرتين في الموسم فهذا أمر طبيعي. يجب أن تكون هادئا وفي قمة تركيزك لتتفادى ذلك في المستقبل وهذا ما فعله".

الأهلي يستعد لخوض مباريات الدوري المصري من جديد بمواجهات أمام البنك الأهلي ثم الانتاج الحربي ثم أسوان ثم وادي دجلة خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس.