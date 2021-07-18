موسيماني: وعدت الجماهير بالعاشرة.. ومواجهة سيمبا هي الأصعب أمام الأهلي

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن وعده لجماهير الفريق الأحمر بالفوز ببطولة إفريقيا للمرة العاشرة.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021 بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في النهائي بثلاثية دون رد، ليحصد اللقب العاشر في تاريخه.

وقال موسيماني عبر قناة النهار: "أثناء وجودي في قطر خلال بطولة السوبر الإفريقي وعدت الجماهير بتحقيق البطولة العاشرة وطالبت اللاعبين بذلك لأخلق لهم دوافع جديدة".

وأضاف "يجب أن أكون مصدر للطاقة الإيجابية للفريق واللاعبين والجماهير، أؤمن بقدرتنا على تحقيق لقب كأس العالم حتى إذا كان ذلك أمرا مستحيلا".

وواصل "عندما لعبنا ضد أفضل فريق في العالم خلال كأس العالم للأندية الجميع كان يعتقد أننا أفضل من أي فريق آخر، وكان من الطبيعي أن نخسر أمام سيمبا حتى نستفيق من هذه الحالة العامة التي كانت تحيط بالفريق وفي كرة القدم تحتاج أحيانا السقوط للقاع حتى تصل بعدها للقمة".

أصعب مباراة

وكشف "أصعب مواجهة لعبها الأهلي في بطولة إفريقيا كانت أمام سيمبا التنزاني، هذا الفريق اللعب ضده مرهق جدا ويلعب بشكل منظم ولا تستطيع وضع خطة مناسبة للعب ضده، كذلك مباراة صنداونز كانت صعبة وأيضا لقاء المريخ السوداني".

وأشار "أصعب شيء يواجه أي مدرب هو عشوائية الخصم وهذا يقالبنا في الكثير من المباريات".

موسيماني أوضح "كنت ألعب في مركز قلب الدفاع وكنت أراقب تحركات اللاعبين لمنعهم من اختراق الدفاع، لذلك أطلب من رباعي الهجوم التحرك بشكل مستمر وتبديل المراكز بينهم لتشتيت مدافعي الخصوم وأقول دائما لمحمد شريف إذا وجدت الدفاع يراقبك بشكل جيد تراجع للعب في وسط الملعب ووقتها سوف نجد ثغرات في دفاع المنافسين".

واستطرد "أحب اللعب بطريقة الاستحواذ على الكرة وأتلقى الأفكار من الجميع وأستخرج في النهاية طريقتي الخاصة وأطلق عليها الطريقة الناعمة، واختبرت طريقتي أمام الكثير من الفرق وخلال كأس العالم للأندية وأمام الزمالك وبايرن ميونيخ".

ثم تابع "إذا لم تفعل أي شيء سيتحدث الناس عنك أنك لم تفعل شيء وأنا أحاول تحويل النقد السلبي إلى إيجابي".

واستمر في تصريحاته "أنا أسمع الجميع ولا أشعر بالضيق وأحيانا تكون الانتقادات جيدة لإعادة بناء أفكاري الخاصة".

وأفصح "أصبت بالإحباط بسبب مدربي والآن أحاول عدم تكرار هذه التجربة مع اللاعبين".

وأتم تصريحاته "كان هناك عدم توازن في خط وسط الأهلي عندما تسلمت الفريق بعد فايلر لذلك غيرت طريقة اللعب".

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