محمد شريف: طلبت الخروج معارا لعدم مشاركتي مع لاسارتي.. وطولان سبب تغيير مركزي

كشف محمد شريف مهاجم فريق الأهلي عن طلبه الرحيل معارا الموسم الماضي بسبب عدم مشاركته مع مارتن لاسارتي المدير الفني وقتها.

وأوضح شريف أن تغيير مركزه من الجناح إلى المهاجم جاء بسبب رغبة من حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي وقتها.

وقال شريف عبر قناة أون: "أنا من طلبت الإعارة لأنني لم ألعب لمدة عام كامل مع لاسارتي، خاصة مع فوز الأهلي بالدوري وهو ما يعني اقتراب استمراره".

وتابع شريف "تحدثت مع لاسارتي قبل ذلك لمعرفة سر عدم مشاركتي فأبلغني شعوره أنني (بهرج) أمام المرمى".

وأوضح مهاجم الأهلي "عندما شعرت باستمرار لاسارتي في الفريق خاصة مع اقتراب بداية الموسم درست العروض المقدمة لي وقررت الانتقال إلى نادي في القاهرة وذهبت إلى إنبي".

وعن تحول مركزه إلى المهاجم قال: "حلمي طولان طالبني بتغيير مركزي إلى المهاجم ولكن كنت متخوفا من ذلك وأبلغته برغبتي في الاستمرار كجناح".

وأضاف "بعد أن أقنعني لعبت أول مباراة كمهاجم أمام الزمالك وسجلت هدفا في الدقيقة 90 ومنذ ذلك التوقيت ألعب في ذلك المركز".

أما عن بيتسو موسيماني فقال: "تحدث معي بعد عودتي وأبلغني أنني من اللاعبين الذين يحب طريقة لعبهم، كنت أعتقد أنني سأعود لمركز الجناح لكنه جعلني استمر كمهاجم".

واختتم تصريحاته "شعرت في فترة أنه ينقصني التسجيل بالأهداف فاتفقت مع سامي قمصان أن نعمل سويا بعد التمرين للتدرب على ذلك وربنا كرمني بهدفين بالرأس في المقاصة".