الدرندلي: الكثير لديه ثأر مع موسيماني في جنوب إفريقيا والكل تأكد بأن قرار اختياره كان صحيحا

شدد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أن كل هدف من الأهداف الثلاثة التي سجلها الأهلي أمام كايزر تشيفز كان لها مذاق خاص مشيرا لأن الجميع علم الآن بأن اختيار موسيماني لتدريب الأهلي كان القرار الصحيح.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وعن أفضل هدف بين الثلاثة أهداف قال: "كل هدف أفضل من البقية وكل هدف له طعم وتوقيت هام، كنا في أشد الحاجة لأن يكون ختام الموسم بشكل جيد وأن نشرف الكرة المصرية وإثبات أننا نستحق بجدارة التتويج ورسم البسمة على كل جماهير الأهلي وكل الجماهير المصرية فالأهلي كان يمثل مصر".

وأضاف "الهدف يأتي نتيجة تمريرات من أكثر من لاعب وليس التمريرة الأخيرة، الأهداف كلها كانت جميلة وكان لها وقع رائع علينا. عندما تلعب باسم مصر في مباراة نهائية فإن الأعصاب تكون مشدودة. عشنا 4-5 أيام في معسكر شديد دون أي ابتسامة فالجميع كان في انتظار الهدف لترتاح الأعصاب".

وتابع "لعبنا في المريح في السودان خلال دور المجموعات وتأخرنا بهدفين ثم تعادلنا في ظروف صعبة، وقتها لو انتصرنا كنا سنتصدر المجموعة ونتفادى صن داونز. كان دائما يتم توجيه السؤال لنا عن الفارق بين الصعود كمتصدر أو وصيف ووقتها قلت بأن الأهلي يلعب من أجل البطولة وبالتالي فلن ننظر إلى من سنواجه في ربع أو نصف النهائي ولكن إلى اللقب. تخطينا التجري وصن داونز وهي فرق قوية للغاية. ما حدث كان مجهود كبير طوال فترة طويلة وليست مباراة واحدة فقط".

وأكمل "كايزر تشيفز لم يكن فريق ضعيف ونجح في الوصول للمباراة النهائية على حساب الوداد ولم تكن مباراة سهلة أو مضمونة على الإطلاق، نجحنا في الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين خلال سبعة أشهر. حققنا المركز الثالث الموسم الماضي في كأس العالم للأندية والآن هدفنا الوصول للمباراة النهائية ولما لا الفوز بالبطولة فجمهور الأهلي تعود دائما على الفوز".

وأستطرد "كنت أمزح مع مجلس الإدارة بأنه علينا ألا نطمئن حتى نسجل الهدف الرابع، كان باستطاعتنا تسجيل الهدف الرابع والخامس أيضا".

video:1 ملخص المباراة: 🎥



بأقدام محمد شريف وأفشة والسولية الأهلي يُتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز! 🏆#TotalEnergiesCAFCL | #KCFCASC | @KaizerChiefs | @AlAhly pic.twitter.com/qVMNiSzC7n — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

وبالعودة عن اختيار موسيماني، قال الدرندلي: "الكثير استغرب من اختيار الكابتن محمود الخطيب لبيتسو موسيماني وهناك من هاجم الاختيار والآن الجميع علم بأن هذا الاختيار كان صحيحا، مدرب كبير لديه القدرة على الفوز بالبطولات وبدأ يأخذ ثقة وحب الجماهير. موسيماني تحدث معي في وقت سابق عن شعوره بالسعادة بالثقة التي حصل عليها من مجلس إدارة الأهلي وأنها السبب فيما حدث".

وأضاف عن التصريحات من لاعبي ومسئولي كايزر تشيفز قبل المباراة قال: "كايزر تشيفز وصن داونز من جنوب إفريقيا وكلاهما يرغب في الانتقام من المدرب، أتذكر عندما كنا في السودان كان صن داونز لديه مباراة في اليوم التالي فتم تقديم تدريب الأهلي لكي نخوض المران على الملعب الرئيسي وقبل إنهاء المران الخاص بنا وصل فريق صن داونز وحدثت مشادة كبيرة وقتها".

وأتم "نشكر كل الشعب المغربي على كل هذا الحب وكرم الضيافة، شعرنا بأننا في بلدنا وبتشجيعهم لنا في الشوارع وفي كل مكان رغم أننا سنواجه الرجاء في السوبر الإفريقي".

video:2 الفصل العاشر يُكتب مع قصة جديدة للأهلي في دوري الأبطال! 😍



المارد الأحمر يحصد الذهب للموسم الثاني على التوالي 👏💪#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/i4Yyxrpyve — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

كايزر تشيفز أصبح ثالث فريق من جنوب إفريقيا يفوز عليه الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد صن داونز في 2001 وأورلاندو بايرتس في 2013.

ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي راحة 48 ساعة لجميع اللاعبين بعد الفوز ببطولة إفريقيا.

الأهلي يستعد لخوض مباريات الدوري المصري من جديد بمواجهات أمام البنك الأهلي ثم الانتاج الحربي ثم أسوان ثم وادي دجلة خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس.

ويفتقد الأهلي لجهود السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد رمضان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر للمشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد.