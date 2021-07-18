عبد الحفيظ: الخوف من الاستسهال كان أكبر اهتماماتنا ولن ننتظر هدايا في الدوري

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على إغلاق صفحة الفوز بدوري أبطال إفريقيا مشيرا لأن الهدف الآن هو الفوز بلقب الدوري المصري.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لصدى البلد: "البطولات الإفريقية هي الأقوى والأهم على مستوى القارة، والتي تكون تمهيدا لكأس العالم للأندية البطولة الأقوى على المستوى العالمي في الأندية".

وأضاف "يوم الفوز باللقب التاسع حدثت جلسة مصغرة لإدارة الفريق وتحدثنا عن أن هذه لن تكون النهاية ولكنها بداية لعصر مهم جدا لنا".

وتابع "نتائجنا في المواسم الخمسة الماضية كانت مقبولة ولكنها غير مرضية، وصلنا للنهائي في أربع مناسبات ولكن قبل الفوز باللقب في 2020 لم نكن قد حققنا أي شيء، الحساب في الأهلي يكون على النتيجة النهائية والفوز بالبطولة".

video:1 ملخص المباراة: 🎥



بأقدام محمد شريف وأفشة والسولية الأهلي يُتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز! 🏆#TotalEnergiesCAFCL | #KCFCASC | @KaizerChiefs | @AlAhly pic.twitter.com/qVMNiSzC7n — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

وأكمل "البطولة نتيجة عمل جماعي، من المستحيل أن ينجح أحد بمفرده، في كل مؤسسة كبيرة كل شخص له دور واختصاصات وتحديد هذه الاختصاصات أهم أسباب النجاح".

كايزر تشيفز أصبح ثالث فريق من جنوب إفريقيا يفوز عليه الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد صن داونز في 2001 وأورلاندو بايرتس في 2013.

وواصل "حصلنا على ثلاثة ألقاب من أندية جنوب إفريقيا وتونس وهذا رقم كبير، واجهنا فريق لديه طموح كبير ودوافع للفوز وقدرات جيدة. الأزمة كانت في مفهوم استسهال اللقاء وهو ما رغبنا في تفاديه، مع كل احترامي لنادي الوداد واللاعبين والإدارة فكايزر تشيفز تفوق عليهم بسبب الاستسهال".

وعن مجريات المباراة، قال سيد عبد الحفيظ: "الشوط الاول كان سجالا بين الفريقين وفي بعض الأوقات شاهدنا شراسة كايزر تشيفز على عكس المتوقع بعودتهم للدفاع، الطرد أعطانا الأفضلية ومع عدم تأخر الهدف في الشوط الثاني امتلكنا المباراة تماما. في المباريات الكبرى ممنوع الخطأ تماما لأنك لا تغامر فقط بنفسك ولكن بمجهود فريق كامل لمدة عام وجماهير بالملايين تنتظر الفوز".

واستطرد "توجنا باللقب الإفريقي أمس واليوم أغلقنا الصفحة لنتجه نحو الدوري، كنا حامل اللقب في إفريقيا ونجحنا في الحفاظ عليه وهو نفس موقف الدوري المصري فنحن حامل اللقب أيضا. لن ننتظر هدايا من أحد فحتى الآن لدينا الأفضلية بشرط الفوز في المباريات المؤجلة، إذا جاءت الهدية فهو أمر أفضل ولكن علينا أن نفوز في مبارياتنا المؤجلة لنتساوى مع المنافس في عدد المباريات".

video:2 الفصل العاشر يُكتب مع قصة جديدة للأهلي في دوري الأبطال! 😍



المارد الأحمر يحصد الذهب للموسم الثاني على التوالي 👏💪#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/i4Yyxrpyve — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي راحة 48 ساعة لجميع اللاعبين بعد الفوز ببطولة إفريقيا.

الأهلي يستعد لخوض مباريات الدوري المصري من جديد بمواجهات أمام البنك الأهلي ثم الانتاج الحربي ثم أسوان ثم وادي دجلة خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس.

ويفتقد الأهلي لجهود السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد رمضان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر للمشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد.