بإذن من عبد الحفيظ.. بدر بانون يعود للقاهرة الثلاثاء
الأحد، 18 يوليه 2021 - 19:06
كتب : FilGoal
حصل المغربي بدر بانون على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالبقاء في المغرب على أن يعود الثلاثاء المقبل للانتظام في التدريبات الجماعية.
بدر بانون
النادي : الأهلي
ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي راحة 48 ساعة لجميع اللاعبين بعد الفوز ببطولة إفريقيا (طالع التفاصيل)
وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
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ملخص المباراة: 🎥— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021
بأقدام محمد شريف وأفشة والسولية الأهلي يُتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز! 🏆#TotalEnergiesCAFCL | #KCFCASC | @KaizerChiefs | @AlAhly pic.twitter.com/qVMNiSzC7n
بانون سيقضي فترة الراحة السلبية في المغرب قبل العودة لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة البنك الاهلي الخميس المقبل في الدوري.
وعادت بعثة الأهلي من المغرب اليوم بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.
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الفصل العاشر يُكتب مع قصة جديدة للأهلي في دوري الأبطال! 😍— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021
المارد الأحمر يحصد الذهب للموسم الثاني على التوالي 👏💪#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/i4Yyxrpyve
الأهلي يستعد لخوض مباريات الدوري المصري من جديد بمواجهات أمام البنك الأهلي ثم الانتاج الحربي ثم أسوان ثم وادي دجلة خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس.
ويفتقد الأهلي لجهود السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد رمضان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر للمشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد.