بإذن من عبد الحفيظ.. بدر بانون يعود للقاهرة الثلاثاء

الأحد، 18 يوليه 2021 - 19:06

كتب : FilGoal

بدر بانون - الأهلي

حصل المغربي بدر بانون على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالبقاء في المغرب على أن يعود الثلاثاء المقبل للانتظام في التدريبات الجماعية.

ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي راحة 48 ساعة لجميع اللاعبين بعد الفوز ببطولة إفريقيا (طالع التفاصيل)

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

أخبار متعلقة
بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة عمرو السولية: العاشرة هديتنا لجماهير الأهلي بدر بانون: حققت أهم أحلامي مع الأهلي

بانون سيقضي فترة الراحة السلبية في المغرب قبل العودة لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة البنك الاهلي الخميس المقبل في الدوري.

وعادت بعثة الأهلي من المغرب اليوم بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعد لخوض مباريات الدوري المصري من جديد بمواجهات أمام البنك الأهلي ثم الانتاج الحربي ثم أسوان ثم وادي دجلة خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس.

ويفتقد الأهلي لجهود السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد رمضان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر للمشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد.

الأهلي بدر بانون دوري أبطال إفريقيا الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الحفيظ: الخوف من الاستسهال كان أكبر اهتماماتنا ولن ننتظر هدايا في الدوري 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مجموعة مصر - مدرب برشلونة غير راض عن تواجد بيدري في الأولمبياد 2 ساعة | طوكيو 2020
عبد اللطيف منيع لـ في الجول: مدرب كرم جابر أفادني كثيرا.. والأولمبياد أكبر حدث رياضي في الكوكب 2 ساعة | طوكيو 2020
طوكيو 2020 - عزل 6 رياضيين من بعثة بريطانيا بسبب مخالطة مصاب بفيروس كورونا 2 ساعة | طوكيو 2020
موندو ديبورتيفو: يوفنتوس يريد استعادة بيانيتش مجانا 3 ساعة | ميركاتو
بإذن من عبد الحفيظ.. بدر بانون يعود للقاهرة الثلاثاء 3 ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك: شيكابالا لم يكمل المران بسبب الإصابة 3 ساعة | الدوري المصري
بنشرقي ينتظم في تدريبات الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 2 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 3 اجتماع طارئ في الزمالك لمناقشة تعديلات الدوري والكأس: "ما حدث لا يحقق العدالة" 4 فرجاني ساسي يودع الزمالك
قد ينال إعجابك