بإذن من عبد الحفيظ.. بدر بانون يعود للقاهرة الثلاثاء

حصل المغربي بدر بانون على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالبقاء في المغرب على أن يعود الثلاثاء المقبل للانتظام في التدريبات الجماعية.

ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي راحة 48 ساعة لجميع اللاعبين بعد الفوز ببطولة إفريقيا (طالع التفاصيل)

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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ملخص المباراة: 🎥



بأقدام محمد شريف وأفشة والسولية الأهلي يُتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز! 🏆#TotalEnergiesCAFCL | #KCFCASC | @KaizerChiefs | @AlAhly pic.twitter.com/qVMNiSzC7n — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

بانون سيقضي فترة الراحة السلبية في المغرب قبل العودة لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة البنك الاهلي الخميس المقبل في الدوري.

وعادت بعثة الأهلي من المغرب اليوم بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

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الفصل العاشر يُكتب مع قصة جديدة للأهلي في دوري الأبطال! 😍



المارد الأحمر يحصد الذهب للموسم الثاني على التوالي 👏💪#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/i4Yyxrpyve — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

الأهلي يستعد لخوض مباريات الدوري المصري من جديد بمواجهات أمام البنك الأهلي ثم الانتاج الحربي ثم أسوان ثم وادي دجلة خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس.

ويفتقد الأهلي لجهود السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد رمضان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر للمشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد.