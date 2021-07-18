راحة سلبية للاعبي الأهلي لمدة 48 ساعة

قرر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي منح الفريق راحلة سلبية لمدة 48 ساعة وفقا للموقع الرسمي للنادي.

وعادت بعثة الأهلي من المغرب بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش يوم الثلاثاء استعدادا لاستكمال الدوري المصري الممتاز.

كما قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الموافقة على طلب بدر بانون بالبقاء في المغرب في فترة الراحة السلبية، على أن يعود يوم الثلاثاء لاستئناف التدريبات مع الفريق.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس على ملعب الأهلي وي السلام في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز.

وسيغيب عن الأهلي رباعي المنتخب الأولمبي الذي سافر إلى طوكيو من المغرب مباشرة وهم محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بعد خوضه لـ 23 مباراة، وبفارق عشر نقاط عن الزمالك الذي خاض 27 مباراة.