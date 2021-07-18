تشيلسي يعلن توقيع عقد طويل الأجل مع الألباني أرماندو بروجا

الأحد، 18 يوليه 2021 - 17:00

كتب : عمر خالد

أرماندو بورجا ، لاعب تشيلسي الجديد

وقع نادي تشيلسي عقدا طويل الأجل مع اللاعب الألباني الشاب أرماندو بروجا لمدة 5 سنوات، لكي يكون لاعبا حتى صيف 2026 بملعب ستامفورد بريدج.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي تقريرا أعلن فيه التعاقد مع اللاعب الذي انتهت إعارته لنادي فيتيس أرنهيم الهولندي.

وظهر بروجا في 34 مباراة أحرز خلالها 11 هدفا، إذ ساهم في حصول نادي فيتيس أرنهيم على المركز الرابع بالدوري الهولندي، والوصول إلى نهائي كأس هولندا، وخسارة اللقب أمام فريق أياكس أمستردام.

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من جانبه قال اللاعب الشاب صاحب الـ 20 عاما: "إنني سعيد للغاية بتوقيع العقد مع فريق تشيلسي، إنها لحظة خاصة للغاية بالنسبة لي خاصة بسبب ظهوري مع الفريق الأول السنة الماضية".

وأضاف "اكتسبت خبرات جديدة بعد خطوة الإعارة الموسم الماضي، أريد أن أصبح ذات تأثير في المرحلة المقبلة مع نادي تشيلسي".

يذكر أن اللاعب الألباني الشاب مثل المنتخب الألباني تحت 16 عاما وظهر لأول مرة قبل ثلاثة أيام من عيد ميلاده التاسع عشر في سبتمبر الماضي، في مباراة في دوري الأمم الأوروبية ضد ليتوانيا، ومنذ ذلك الحين، شارك في ست مباريات دولية مع المنتخب الوطني وبدأ إنجلترا في مارس الماضي ضمن تصفيات كأس العالم ضد.

تشيلسي الدوري الإنجليزي أرماندو بروجا
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