يونايتد يبدأ استعداده للموسم بإسقاط فريق روني

فاز مانشستر يونايتد على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية اليوم الأحد استعدادا للموسم المقبل.

أحرز أهداف المباراة كل من، ناهيث تشونج وفاوكندو بيليستري لمانشستر يونايتد، وكاظم ريتشاردز لديربي كاونتي الذي يقوده واين روني نجم يونايتد السابق.

بدأ يونايتد المباراة بتشكيل أغلبه من اللاعبين الشباب، وكان أبرز المشاركين توم هيتون الحارس الجديد للنادي والظهير الأيمن وان بيساكا، وخوان ماتا.

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تقدم تشونج لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 18 مستغلا خطأ دفاعي ليقطع الكرة ويمر من حارس المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني أضاف بيليستري الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة الـ 59 إثر تلقيه تمريرة من شولا شورتيري لينفرد بالمرمى ويمر من الحارس مرة أخرى ويسدد في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 70 أحرز ريتشاردز هدف ديربي كاونتي الوحيد من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

مباراة ديربي كاونتي كانت الودية الأولى لمانشستر يونايتد استعداد للموسم المقبل.

ويلتقي مانشستر يونايتد في المباراة الودية المقبلة أمام كوينز بارك رينجرز يوم 24 يوليو.

ويفتتح مانشستر يونايتد موسمه بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم 14 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.