ميلنر: أشعر بغرابة من كثرة مدافعي ليفربول

أعرب جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول عن سعادته بوجود العديد من الخيارات الدفاعية مع الفريق في الموسم المقبل.

جيمس ميلنر النادي : ليفربول ليفربول

وقال ميلنر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "كوناتي جيد جدا، بكل تأكيد يبدو كمدافع أوسط".

واستمر "من الواضح أنه قوي للغاية، جيد في التعامل مع الكرة وجيد جدا في التمركز، لم أره كثيرا في التدريبات ولكن هناك بعض الأشياء التي قام بها وبرزت".

وتابع "إنه موقف غريب، من الواضح أننا انتقلنا من الموسم الماضي، عندما لم يكن لدينا الكثير من المدافعين، والآن لدينا الكثير من المدافعين الرائعين في كل مكان، إنه أمر رائع".

وأضاف "نات فيليبس موجود هنا، ودافيز، وريس ويليامز. كل شخص منهم يدفع الآخر وهذا بالضبط ما نريد".

وعانى ليفربول من غياب فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب لفترات طويلة في الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وأعلن ليفربول عن ضم المدافع إبراهيما كوناتي قادما من صفوف لايبزج.

ويخوض ليفربول حاليا فترة الإعداد لخوض غمار الموسم المقبل.

وسيلعب ليفربول المباراة الاستعدادية الأولى للموسم المقبل أمام شتوتجارت يوم الثلاثاء.

ويفتتح ليفربول موسمه بمواجهة نورويتش سيتي يوم 14 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.