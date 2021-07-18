مدرب كايزر تشيفز لـ في الجول: اضطررنا للمغامرة بعد الطرد

الأحد، 18 يوليه 2021 - 14:22

كتب : حامد وجدي

محمد شريف يسجل ويحتفل بهدف الأهلي الأول في كايزر تشيفز

قال ستيوارت باكستر مدرب كايزر تشيفز إنه اضطر للمغامرة في الشوط الثاني بعد طرد لاعبه أمام الأهلي يوم السبت في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر كايزر تشيفز المباراة بنتيجة 3-صفر ليقتنص الأهلي الكأس للمرة العاشرة في تاريخه.

وصرح الاسكتلندي لـFilGoal.com "بدأنا المباراة جيدا، حاولنا نضغط الأهلي عاليا لكنه تغلب على ذلك واستحوذ على الكرة. دافعنا جيدا وشكلنا بعض الخطورة".

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وواصل "لو أكملنا المباراة كاملين لربما تغيرت الأمور. لم أستطع اللعب بطريقة 4-4-1 بعد الطرد وأدافع فقط، لذلك جازفت ولعبت بـ4-3-2. أهدرنا فرصا كبيرة، لو دافعنا جيدا لكنا حافظنا على نظافة شباكنا لوقت أطول".

واستمر "لو استمرت المباراة متعادلة لزاد الضغط على الأهلي، حاولنا العودة بعد التأخر لكن اللاعبين قدموا كل ما لديهم. هناك خيبة أمل لكن لن أنسى ما فعلوه".

وأضاف "النهائيات تحددها أحداث بعينها، مثل البطاقة الحمراء، لو أكملنا بـ11 لاعبا كنا سنحاول الاستحواذ أكثر على الكرة، لكننا لم نستطع تناقل الكرة في الثلث الأخير".

وأتم "هناك فارق بيننا وبين الفرق الكبرى في إفريقيا. أقول للجمهور نسير في المسار الصحيح، لابد أن نتكاتف ونساند اللاعبين ونبني على ما حققناه".

قبل لحظات من نهائي الشوط الأول تلقى هابي ماشياني لاعب كايزر تشيفز بطاقة حمراء إثر تدخل عنيف على أكرم توفيق.

ليبسط الأهلي سيطرته أكثر في الشوط الثاني ويفتتح التسجيل عن طريق محمد شريف في الدقيقة 53.

وسجل محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية ليحافظ المارد الأحمر على لقبه.

كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا
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