زميله السابق في يونايتد: أندرسون كاد يكون من الأفضل في العالم لولا ماكدونالدز

أشاد رافاييل دا سيلفا لاعب مانشستر يونايتد السابق ولاعب إسطنبول باشاكشهير التركي الحالي، بإمكانيات زميله السابق أندرسون، مؤكدا أن الأخير كان بمقدوره أن يصبح من الأفضل في العالم.

وأصدر رافاييل كتابا عن سيرته الذاتية هو وشقيقه فابيو أثناء فترة لعبهما مع مانشستر يونايتد.

وقال رافاييل في كتابه: "قد نكون أحيانا مع الفريق والمدرب ونسير على الطريق السريع، ونجد أندرسون يصرخ ماكدونالدز، ماكدونالدز، هذا الرجل كان مجنونا لكنني أحببته".

واستمر "امنحه كرة القدم، سيلعب فقط بحرية، وفي بعض الأحيان إذا لعب سلسلة من المباريات الجيدة، نراه يلعب مثل لاعب في الدوري".

وتابع "عندما يلعب بشكل جيد، كنا نلعب كرة قدم رائعة، لقد أصيب بالعديد من الإصابات الكبيرة، ثم بدأت مشاكله في تناول الطعام بطريقة تؤثر عليه".

وأضاف "لم تكن مصادفة أن تكون أفضل مستوياته عندما نلعب الكثير من المباريات، لأنه حينها لم يكن يستطيع أن يأكل كثيرا، سأقول شيئا عن أندرسون، لو كان لاعبا محترفا لكان من الممكن أن يكون من الأفضل في العالم".

وأوضح "أنا أتلكم بكل جدية، لا أعرف ما إذا كان قد أخذ أي شيء على محمل الجد، لقد أحب الحياة بتلك الطريقة السهلة والعفوية".

وشدد "في بعض النواحي كانت تلك ميزة بالنسبة له، هذا ما جعله يتمتع بشعبية كبيرة وأن يكون واحدا من أكثر لاعبي النادي شهرة".

وأتم "لكنه كان يأكل كل ما يوضع أمامه".

وكان أندرسون صاحب الـ 33 عاما قد أعلن إعتزاله مع نادي أدانا ديميرسبور التركي في 2019.

ولعب أندرسون مع مانشستر يونايتد خلال الفترة ما بين 2007 حتى 2014 بعج ان انضم للنادي من صفوف بورتو.

وشارك أندرسون مع مانشستر يونايتد في 181 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وصناعة 21 هدفا.