أفشة أوفى بوعده؟

قبل 8 أشهر وحين كان في أوج فرحته بتتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى بعد 7 سنوات عجاف، وعد محمد مجدي "أفشة" جماهير المارد الأحمر بالعودة لمكانة الجيل الذهبي في بداية الألفية الجديدة، وهو ما يتحقق بالفعل.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على كايرز تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون مقابل. (طالع التفاصيل)

في ليلة 27 نوفمبر الماضي وعقب قيادة الأهلي للفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 بهدف قاتل، قال أفشة في مقطع مصور من داخل الملعب: "تذكروا هذه الكلمات جيدا.. أهلي محمد أبو تريكة ووائل جمعة سيعود".

وائل جمعة توج بدوري أبطال إفريقيا عام 2001، ثم حصد اللقب في 5 مناسبات أخرى خلال الفترة من 2005 إلى 2013 رفقة أبو تريكة ومحمد بركات وغيرهم من أعضاء الجيل الذهبي للأهلي.

قبل هذا الوعد من أفشة، لم ينجح الأهلي في اقتناص لقب دوري أبطال إفريقيا طوال 7 سنوات، رغم التأهل مرتين للنهائي، فقد حقق البطولة للمرة الأخيرة في 2013، ثم خسر من الوداد والترجي في نهائيين متتاليين، 2017 و2018.

ومنذ هذا الوعد، حصد الأهلي بطولة كأس مصر، واقتنص برونزية كأس العالم للأندية وتوج بالسوبر الإفريقي، واحتفظ بلقب دوري أبطال إفريقيا، ليصل للبطولة العاشرة في تاريخه.

وعلى الصعيد المحلي، فيظل أمل الأهلي قائما في تصدر الدوري المصري والحفاظ على اللقب، فالفريق يتواجد في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بفارق 10 نقاط، لكنه لعب 4 مباريات أقل.

عقب تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الثاني في مسيرته أوضح أفشة لقناة ناديه: "حين قلت إن جيل أبو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات سيعود لم أقصد أن الجيل الحالي سيصبح مثل هذ الجيل، بل كنت أقصد أننا سنحاول أن نفعل ما فعلوه".

وأضاف "هؤلاء كتبوا التاريخ للأهلي، ونحن نريد أن نقوم بذلك، ولما لا نفعل أكثر من أجل جماهير النادي".

وسجل لاعب منتخب مصر هدف الأهلي الثاني أمام كايزر تشيفز، بعدما بدأ محمد شريف التسجيل، وقبل أن يتم عمرو السولية الثلاثية التي حصدت للأهلي النجمة العاشرة.

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ملخص المباراة: 🎥



بأقدام محمد شريف وأفشة والسولية الأهلي يُتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز! 🏆#TotalEnergiesCAFCL | #KCFCASC | @KaizerChiefs | @AlAhly pic.twitter.com/qVMNiSzC7n — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

وحصد أفشة جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.