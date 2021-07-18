وزير الرياضة يستقبل بعثة الأهلي.. ويعلق على أزمة تهنئة الزمالك

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة الأهلي فور وصولها مطار القاهرة صباح الأحد بعدما توج الفريق بدوري أبطال إفريقيا بإسقاط كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-صفر في المغرب.

وعلق صبحي على سحب الزمالك لتهنئته للأهلي والتي أعقبها اعتذار قناة الأخير. (طالع التفاصيل)

وقال صبحي عبر إذاعة أون سبورت:"لا يجب الوقوف عند الصغائر والتصرفات غير المسؤولة لأن الأهلي والزمالك سيظلان قطبي الرياضة المصرية ورمزين كبيرين".

وواصل "التهنئة التي قدمت من نادي الزمالك تصرف محترم وراق، ثم بيان الاعتذار الصادر عن الأهلي بشأن ما حدث من البعض في التعامل معها يدل على مدى الرقي والاحترام المتبادل بين الطرفين ولا نريد الوقوف عند النقاط الصغيرة والتركيز على الإيجابيات".

ووصف صبحي تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بـ"الإنجاز الكبير ودليل نجاح وتفوق ومصدر فخر وانتصار للرياضة المصرية".

وظفر الأهلي بدوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخه ليحجز مكانه في مونديال الأندية 2021 المقرر إقامته في اليابان.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد التتويجات بالبطولة.