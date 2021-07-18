صلاح محسن: الروح هي سر نجاح الأهلي

يرى صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي إن الروح القتالية هي سر نجاحات الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على كايزر تشيفز.

وقال صلاح محسن في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الحمد لله أننا حققنا بطولة غالية على جمهورنا، وقد تعاهدنا منذ البداية على أن نقدم أفضل ما لدينا لنكون عند حسن ظن جمهور الأهلي".

وأضاف "اللاعبين جميعًا كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية".

مهاجم الأهلي أتبع "الفريق كان يسعى إلى تحقيق الفوز بنفس الجدية والإصرار اللذين لعب بهم الفريق مباراة نهائي البطولة الماضية أمام الزمالك. هذه سمعة النادي الأهلي الذي لا يعرف سوى الفوز وتحقيق الألقاب".

واستمر "الروح هي سر ما يميز الأهلي، الفريق كله على قلب رجل واحد، ولا نهتم بمن يشارك ومن يجلس على مقاعد البدلاء، وأعتقد أن هذا ما يميز الأهلي عن غيره".

وأتم "الفوز ببطولة إفريقيا مع الفريق يمنحني دفعة قوية قبل السفر خلال الساعات المقبلة للانضمام إلى المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو".

وفاز الأهلي على كايزر تشيفز في النهائي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويستعد صلاح محسن للسفر مع المنتخب الأولمبي إلى طوكيو للمشاركة في أولمبياد 2020.