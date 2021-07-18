محمد شريف: تعاهدنا على العودة لكأس العالم للأندية منذ فبراير الماضي

شدد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على أن الفريق تعاهد منذ وجوده في قطر وقت كأس العالم للأندية على العودة من جديد للمشاركة في البطولة العالمية.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وأصبح الأهلي ثاني الأندية التي تحسم تواجدها في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في اليابان بعد تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

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الفصل العاشر يُكتب مع قصة جديدة للأهلي في دوري الأبطال! 😍



المارد الأحمر يحصد الذهب للموسم الثاني على التوالي 👏💪#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/i4Yyxrpyve — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

وقال محمد شريف في تصريحات لقناة الأهلي: "سعيد بالطبع بالفوز باللقب، بعد مشاركتنا في كأس العالم للأندية تعاهدنا على الفوز بدوري أبطال إفريقيا من جديد لنعود للمونديال".

وأضاف "المباراة النهائية كانت صعبة للغاية ولكننا كنا عازمين على تحقيق الفوز".

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وأتم "نهدي البطولة إلى جماهير النادي الأهلي التي تستحق المزيد دائما، نهدف طوال الوقت لإسعادهم".

محمد شريف فاز بلقب هداف دوري أبطال إفريقيا برصيد ستة أهداف ليكون أول لاعب من الأهلي يفوز بلقب الهداف منذ محمد أبو تريكة عام 2006.