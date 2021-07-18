محمد شريف: تعاهدنا على العودة لكأس العالم للأندية منذ فبراير الماضي

الأحد، 18 يوليه 2021 - 00:50

كتب : محمود ضياء

محمد شريف يسجل ويحتفل بهدف الأهلي الأول في كايزر تشيفز

شدد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على أن الفريق تعاهد منذ وجوده في قطر وقت كأس العالم للأندية على العودة من جديد للمشاركة في البطولة العالمية.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وأصبح الأهلي ثاني الأندية التي تحسم تواجدها في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في اليابان بعد تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

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وقال محمد شريف في تصريحات لقناة الأهلي: "سعيد بالطبع بالفوز باللقب، بعد مشاركتنا في كأس العالم للأندية تعاهدنا على الفوز بدوري أبطال إفريقيا من جديد لنعود للمونديال".

وأضاف "المباراة النهائية كانت صعبة للغاية ولكننا كنا عازمين على تحقيق الفوز".

وأتم "نهدي البطولة إلى جماهير النادي الأهلي التي تستحق المزيد دائما، نهدف طوال الوقت لإسعادهم".

محمد شريف فاز بلقب هداف دوري أبطال إفريقيا برصيد ستة أهداف ليكون أول لاعب من الأهلي يفوز بلقب الهداف منذ محمد أبو تريكة عام 2006.

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