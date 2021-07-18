عمرو السولية: العاشرة هديتنا لجماهير الأهلي

أهدى عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، بطولة دوري أبطال إفريقيا لجماهير الفريق.

الأهلي توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز.

وقال السولية في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الفريق قدم بطولة قوية منذ البداية، وجميع اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا لتحقيق البطولة العاشرة في تاريخ النادي".

وأضاف "حققنا المطلوب أمام فريق قوي دفاعيا، والجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وطالبهم بضرورة الضغط على الفريق الجنوب إفريقي في جميع جوانب الملعب".

السولية أتبع "المباراة اختلفت بشكل كبير بعد طرد لاعب كايزر تشيفز في الشوط الأول".

وأتم "أهدي لقب البطولة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وجماهير النادي العظيمة".

وفاز الأهلي على كايزر تشيفز في النهائي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

عمرو السولية سجل هدفا في اللقاء، ليصبح هو ثاني لاعب يسجل في ثلاثة نهائيات لبطولة إفريقيا تاريخيا بعد محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق.

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