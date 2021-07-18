أكرم توفيق: الاحتفال بالألقاب لا يدوم طويلا في الأهلي.. هدفنا البطولات المحلية الآن

أشار أكرم توفيق إلى أن الاحتفال بالألقاب في الأهلي لا يدوم طويلا مشيرا لأن التركيز الآن سيكون على الفوز بالألقاب المحلية.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وقال أكرم توفيق في تصريحات لقناة الأهلي بعد المباراة: "الفوز بدوري أبطال إفريقيا كان هدفا للفريق منذ بداية مشواره في البطولة، الجهاز الفني نجح في تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للنهائي".

وأضاف "سعيد للغاية باللقب ولأننا نجحنا في إسعاد الجماهير التي دعمتنا وساندتنا في الفترة الماضية وهم يستحقون الفرحة بهذا اللقب الغالي".

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الفصل العاشر يُكتب مع قصة جديدة للأهلي في دوري الأبطال! 😍



المارد الأحمر يحصد الذهب للموسم الثاني على التوالي 👏💪#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/i4Yyxrpyve — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

وتابع "التركيز والاجتهاد في التدريبات وراء ظهوري بهذا الشكل في المباريات، الجهاز الفني يعمل على الاهتمام بكافة الأمور. طموحاتنا كبيرة في الموسم الحالي وهو ما يجعلنا لا نملك سوى الاستعداد التام طوال الوقت لمواجهة ضغط المباريات والمنافسة على كل البطولات".

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وأتم "الاحتفال بالبطولات لا يدوم طويلا في الأهلي بسبب الرغبة المستمرة في حصد المزيد من الألقاب وتحطيم الأرقام القياسية، الفوز بالعاشرة دفعة معنوية للفوز بكل البطولات في الفترة المقبلة وتقديم موسم تاريخي جديد مع العودة للمنافسات المحلية".

وأصبح الأهلي ثاني الأندية التي تحسم تواجدها في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في اليابان بعد تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.