أكرم توفيق: الاحتفال بالألقاب لا يدوم طويلا في الأهلي.. هدفنا البطولات المحلية الآن

الأحد، 18 يوليه 2021 - 00:37

كتب : محمود ضياء

أكرم توفيق - الأهلي

أشار أكرم توفيق إلى أن الاحتفال بالألقاب في الأهلي لا يدوم طويلا مشيرا لأن التركيز الآن سيكون على الفوز بالألقاب المحلية.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وقال أكرم توفيق في تصريحات لقناة الأهلي بعد المباراة: "الفوز بدوري أبطال إفريقيا كان هدفا للفريق منذ بداية مشواره في البطولة، الجهاز الفني نجح في تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للنهائي".

أخبار متعلقة
بعد العاشرة.. ياسر إبراهيم: نعد جماهيرنا بالمزيد عبد الحفيظ: رفضنا الاحتفال قبل المباراة.. وهذا الرقم أتمنى تحطيمه بدر بانون: حققت أهم أحلامي مع الأهلي

وأضاف "سعيد للغاية باللقب ولأننا نجحنا في إسعاد الجماهير التي دعمتنا وساندتنا في الفترة الماضية وهم يستحقون الفرحة بهذا اللقب الغالي".

وتابع "التركيز والاجتهاد في التدريبات وراء ظهوري بهذا الشكل في المباريات، الجهاز الفني يعمل على الاهتمام بكافة الأمور. طموحاتنا كبيرة في الموسم الحالي وهو ما يجعلنا لا نملك سوى الاستعداد التام طوال الوقت لمواجهة ضغط المباريات والمنافسة على كل البطولات".

وأتم "الاحتفال بالبطولات لا يدوم طويلا في الأهلي بسبب الرغبة المستمرة في حصد المزيد من الألقاب وتحطيم الأرقام القياسية، الفوز بالعاشرة دفعة معنوية للفوز بكل البطولات في الفترة المقبلة وتقديم موسم تاريخي جديد مع العودة للمنافسات المحلية".

وأصبح الأهلي ثاني الأندية التي تحسم تواجدها في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في اليابان بعد تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا كايزر تشيفز في إفريقيا نهائي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الشحات: نفذنا ما وعدنا به بعد كأس العالم للأندية 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد العاشرة.. موسيماني: وعدت وأوفيت 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سعد سمير: فخور بوجودي داخل الأهلي.. من أغلى الألقاب في مسيرتي 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح محسن: الروح هي سر نجاح الأهلي 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أبرز أرقام الأهلي بعد التتويج بالعاشرة 54 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
محمد شريف: تعاهدنا على العودة لكأس العالم للأندية منذ فبراير الماضي 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عمرو السولية: العاشرة هديتنا لجماهير الأهلي 57 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أكرم توفيق: الاحتفال بالألقاب لا يدوم طويلا في الأهلي.. هدفنا البطولات المحلية الآن ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 2 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري 4 اجتماع طارئ في الزمالك لمناقشة تعديلات الدوري والكأس: "ما حدث لا يحقق العدالة"
قد ينال إعجابك