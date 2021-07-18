بعد العاشرة.. ياسر إبراهيم: نعد جماهيرنا بالمزيد

لم يتوقف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن التفكير بالمزيد بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا، فمازال يرغب بالمزيد.

الأهلي توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "أشعر بفرحة غامرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية".

وأضاف "أعد جماهير الأهلي بمزيد من البطولات بعد تحقيقا لنجمة العاشرة في تاريخ النادي".

ياسر أتبع "تلك هي ثاني بطولة إفريقية لي مع الأهلي، وهذا شيء يجعلني فخوراً بنفسي. الروح الرائعة بين اللاعبين هي سر الفوز بالبطولات، ودائماً ما نكون على قلب رجل واحد".

مدافع الأهلي أكمل "نعلم جيداً أن البطولة القارية هي الأكثر أهمية لجمهور الأهلي، لذلك أهنئهم كثيرًا على الفوز بلقب البطولة ونعدهم بتحقيق المزيد من البطولات".

وأتم "جميع لاعبي الأهلي يساندون بعضهم بعضًا، ومن لا يشارك في المباريات يدعم زملاءه بقوة، لأن الأهم هو الأهلي دائما، والجميع يلعب بروح الأهلي ومن أجل الفريق".