بدر بانون: حققت أهم أحلامي مع الأهلي

يرى بدر بانون لاعب الأهلي أن تحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا بمثابة تحقيق أهم أحلامه.

الأهلي توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية.

وقال بدر بانون في تصريحات لموقه الأهلي الرسمي: "التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا كان حلمًا تمنيت تحقيقه عندما كنت لاعبًا في ‏الرجاء المغربي، ولكن نجحت في الفوز باللقب من خلال وجودي مع الأهلي بطل القرن، الذي نجح في الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي".

وأضاف "حالة الطرد في صفوف كايزر تشيفز منحت الأهلي أفضلية بكل ‏تأكيد، ولكن اللاعبين يعلمون جيدًا قيمة فريق كايزر تشيفز واحترموا لاعبيه، خاصة أنه فريق ‏نجح في الوصول إلى نهائي البطولة".

المغربي أوضح "الشعب المغربي شعب مضياف وتجمعه علاقة أخوة مع الشعب ‏المصري، وهو ما ظهر من خلال الحفاوة الكبيرة بفريق الأهلي خلال وجوده بالمغرب لخوض نهائي البطولة".

وأتم "أهدي لقب دوري أبطال إفريقيا لجماهير الأهلي وأسرتي، وجماهير المغرب التي ‏حرصت على دعمي".

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وانضم بدر بانون للنادي الأهلي هذا الموسم قادما من فريق الرجاء البيضاوي.

ويعد اللقب هو الثالث لـ بدر بانون مع الأهلي بعد كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.