الشناوي بعد التتويج بالعاشرة: هدفنا الآن الفوز بالدوري

شدد محمد الشناوي قائد الأهلي على شكر جميع لاعبي الفريق بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا مشيرا لأن الهدف الآن سيكون الفوز ببطولة الدوري.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة الأهلي: "سعداء للغاية بالطبع بالفوز بدوري أبطال إفريقيا، أريد أن أهنئ جماهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة وكل زملائي في الفريق".

وأضاف "قدمنا مستوى مميز خلال البطولة ونستحق اللقب عن جدارة واستحقاق، لاعبو الأهلي سيفكرون في القادم والاستمرار في حصد البطولات خصوصا الدوري الذي سنعود له سريعا. الجميع كان على قدر المسئولية وهدفنا صنع تاريخ كبير في الفترة المقبلة".

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وتابع "الفريق مر بظروف صعبة في الفترة الماضية مع ضغط المباريات ولكن اللاعبين كانوا في الموعد دائما".

وأتم "القميص رقم 10 باسم الكابتن محمود الخطيب هو أقل هدية من لاعبي الفريق في ظل وقوفه دائما مع الفريق خلال الفترة الماضية".

يذكر أن محمد الشناوي هو أول قائد للنادي الأهلي يرفع لقب البطولة في نسختين متتاليتين.