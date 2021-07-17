بعد تشيلسي.. الأهلي ثاني فريق يحسم مكانه في كأس العالم للأندية

حجز النادي الأهلي مكانه في كأس العالم للأندية بعد فوزه على كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء جاءت عن طريف محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

الأهلي أصبح ثاني فريق يحسم مكانه في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها ديسمبر المقبل في اليابان.

تشيلسي كان الفريق الأول بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي مايو الماضي.

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في آسيا وأمريكا الجنوبية، وصلت البطولة إلى ثمن النهائي في انتظار معرفة البطل نوفمبر المقبل.

ووصلت بطولة دوري أبطال الكونكاكاف إلى الدور نصف النهائي، وتلعب المباراة النهائية في أكتوبر.

ومع إلغاء دوري أبطال أوقيانوسيا فمن المتوقع أن يتم تحديد الفريق المشارك مع نهاية الشهر الحالي.

وسيكون الفريق السابع هو بطل الدوري في اليابان الدولة المستضيفة.