بعد تشيلسي.. الأهلي ثاني فريق يحسم مكانه في كأس العالم للأندية

السبت، 17 يوليه 2021 - 23:41

كتب : محمود ضياء

عمرو السولية يسجل ويحتفل بهدف الأهلي الثالث في نهائي إفريقيا

حجز النادي الأهلي مكانه في كأس العالم للأندية بعد فوزه على كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء جاءت عن طريف محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

الأهلي أصبح ثاني فريق يحسم مكانه في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها ديسمبر المقبل في اليابان.

أخبار متعلقة
موسيماني مر من هنا.. مدرب الأهلي يعانق المجد بعد اللقب الإفريقي الثالث العاشرة من الدار البيضاء مصدر من كاف يكشف لـ في الجول لماذا يتواجد مدرب كايزر تشيفز أمام الأهلي من الملعب

تشيلسي كان الفريق الأول بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي مايو الماضي.

في آسيا وأمريكا الجنوبية، وصلت البطولة إلى ثمن النهائي في انتظار معرفة البطل نوفمبر المقبل.

ووصلت بطولة دوري أبطال الكونكاكاف إلى الدور نصف النهائي، وتلعب المباراة النهائية في أكتوبر.

ومع إلغاء دوري أبطال أوقيانوسيا فمن المتوقع أن يتم تحديد الفريق المشارك مع نهاية الشهر الحالي.

وسيكون الفريق السابع هو بطل الدوري في اليابان الدولة المستضيفة.

الأهلي تشيلسي دوري أبطال إفريقيا كأس العالم للأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
أفشة: هذا الجيل يواصل كتابة التاريخ.. والله لا يُضيع مجهود من يتعب 6 ثاتيه | دوري أبطال إفريقيا
سجل بطولات لاعبي الأهلي الحاليين في دوري أبطال إفريقيا دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إنتر يبدأ استعداداته للموسم الجديد بالتعادل مع لوجانو 12 دقيقة | أوروبا
بعد ثلاثية الأهلي.. أكبر نتائج نهائيات دوري أبطال إفريقيا 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الشناوي بعد التتويج بالعاشرة: هدفنا الآن الفوز بالدوري 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد تشيلسي.. الأهلي ثاني فريق يحسم مكانه في كأس العالم للأندية 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
موسيماني مر من هنا.. مدرب الأهلي يعانق المجد بعد اللقب الإفريقي الثالث 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
العاشرة من الدار البيضاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 2 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري 4 اجتماع طارئ في الزمالك لمناقشة تعديلات الدوري والكأس: "ما حدث لا يحقق العدالة"
قد ينال إعجابك