موسيماني مر من هنا.. مدرب الأهلي يعانق المجد بعد اللقب الإفريقي الثالث

حقق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة.

وأقيمت المباراة النهائية بين الأهلي وكايزر تشيفز على ملعب الدار البيضاء في المغرب.

وسجل أهداف الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي نجح في الفوز باللقب للمرة الثالثة في مسيرته ليكون أكثر المدربين من داخل القارة فوزا باللقب وثاني أكثر المدربين عموما بعد مانويل جوزيه صاحب الأربعة ألقاب.

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أصبح بيتسو موسيماني خامس مدرب يفوز بلقب البطولة في نسختين متتاليتين بعد الكونغولي كالتسين تامبوي مع مازيمبي 66-67 و67-68 والأرجنتيني أوسكار فيلوني مع اسيك 97-98 والرجاء 98-99 والبرتغالي مانويل جوزيه مع الأهلي 2004-2005 و2005-2006 والتونسي معين الشعباني 2017-2018 و2018-2019 مع الترجي.

وتولى بيتسو موسيماني قيادة النادي الأهلي في أكتوبر الماضي ليفوز بلقبين لدوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والسوبر الإفريقي بالإضافة لبرونزية كأس العامل للأندية.