مصدر من كاف يكشف لـ في الجول لماذا يتواجد مدرب كايزر تشيفز أمام الأهلي من الملعب

تواجد ستيوارت باكستر مدرب كايزر تشيفز في الملعب أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم غيابه أمام الوداد بسبب عدم امتلاكه رخصة تدريبية.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com: "ستيوارت باكستر مدرب كايزر تشيفز أكمل جميع أوراقه وتصاريح العمل قبل المباراة وتم اعتماد صحة موقفه في التواجد في المباراة".

وأوضح "لقد غاب عن مباراة الوداد بسبب عدم إكمال الأوراق ولكنه يتواجد اليوم بشكل طبيعي بعد إتمام كل شيء".

كان ستيوارت باكستر قد تولى تدريب كايزر تشيفز يوم 9 يونيو الماضي، وقاد الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب كايزر تشيفز مع الأهلي حاليا في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.