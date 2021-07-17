انتهت نهائي إفريقيا – الأهلي (3) (0) كايزر تشيفز.. القارة تكتسي باللون الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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انتهت.. الأهلي بطل إفريقيا

ق 90+1: بطاقة صفراء لحسين الشحات

ق 89: 3 تغييرات للأهلي بنزول كهربا وأجايي وصلاح محسن بدلا من أفشة ومحمد شريف وبدر بانون.

ق 86: بطاقة صفراء لأليو ديانج

ق 82: أكرم يراوغ ويسدد كرة تمر أعلى من القائم.

ق 80: ركلة ثابتة ينفذها بيليات ويبعدها الشناوي بقبضة يده

ق 79: بطاقة صفراء لبدر بانون.

ق 75: تسديدة من ديانج تمر بجوار القائم.

ق 73: جوووووووووووووووول ثالث السولية بعد مرتيدة سريعة تصل إلى شريف الذي يمرر بالكعب ويسدد السولية في الشباك.

ق 67: تغيير ثاني للأهلي بنزول طاهر ومشاركة أليو ديانج

ق 64: جووووووووووووووول ثاني للأهلي من مرتدة سريعة تصل إلى طاهر الذي يمرر إلى أفشة ومن ثم لشريف الذي يعيد الكرة لأفشة ويسدد كرة رائعة تسكن الشباك.

ق 59: تغيير ثان لكايرز تشيفز بخروج بلوم.

ق 56: طاهر يهدر فرصة الهدف الثاني والمدافع يشتت قبل أن يسدد من داخل المنطقة.

ق 54: جوووووووووووووول محمد شريف يتحصل على بينية من أكرم ويضعها شريف من فوق الحارس.

ق 52: لعبة ثنائية بين أفشة وشريف لكن تسديدة أفشة بعيدة عن المرمى.

ق 49: بطاقة صفراء لطاهر محمد طاهر

ق 48: الشحات يراوغ مدافع كايزر تشيفز مرتاين ويسدد كرة أبعدها الدفاع لركنية.

ق 46: نزول خاما بيليات بدلا من نجوبكو

ق 46: نزول ياسر إبراهيم بدلا من أيمن أشرف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: بطاقة حمراء لهابي ماتشياني بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

ق 45: هابي ماتشياني يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على أكرم توفيق.

ق 44: بينية من الشحات إلى شريف الذي انفرد لكن يفشل في مراوغة الحارس وتخرج الكرة لركلة مرمى.

ق 38: تسديدة من أفشة تمر أعلى من العارضة.

ق 35: مراوغة من الشحات وبينية لمعلول الذي يرسل عرضية لكن الحارس يتصدى

ق 32: مرتدة سريعة للأهلي لا تكتمل بعد عرضية الشحات والدفاع يشتت.

ق 24: تسديدة من داخل منطقة الجزاء على الطائر لأفشة تمر بجوار القائم.

ق 21: بطاقة صفراء لأيمن أشرف بعد تدخل بالمرفق على مهاجم كايزر تشيفز.

ق 21: ركنية للأهلي وعرضية تصل إلى الشحات على حدود منطقة الجزاء لكن تسديدته تأتي أعلى من القائم.

ق 16: كرة طولية تصل للجهة اليسرى ومن ثم تصل لنوركوفيتش الذي يسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء لكن الشناوي يتصدى بثبات.

ق 8: بطاقة صفراء لبرنارد باركر لاعب وسط كايزر تشيفز بعد تدخل قوي على أيمن أشرف

ق 4: عرضية من معلول لكن رأسية السولية تأتي سهلة في يد الحارس,

ق 2: بداية سريعة للفريق الجنوب إفريقي وركنية أولى.

بداية المباراة